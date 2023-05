Denuncian aumento de vertederos improvisados en Cotuí; captan hombre lanzar basura en la calle

EL NUEVO DIARIO, SÁNCHEZ RAMÍREZ.- Comunitarios de Cotuí denunciaron este miércoles el aumento de vertederos improvisados por la falta de recogida de desechos en el municipio.

“Mira esto por aquí es una problemática constante tanto con el agua como la basura. La basura es una situación que se ha dado últimamente lo días que corresponde (pasar el camión recolector) es los miércoles, pero ellos no tienen día para venir”, deploró un comerciante de la zona identificado como José, alias Chelo.

Al ser preguntado sobre la situación de la basura en el sector Hostos, José dijo que a veces camiones de otros sectores le hacen “el favor” de recogerles la basura.

“Pero aquí no están viniendo, incluso están usando un camión de Platanal, que ni siquiera es de aquí, porque yo no sé qué es lo que está pasando con lo camiones de aquí, qué negocio es que hay con eso, porque por donde quiera que te mueva, no solo es solamente el barrio Hostos y Juan Pablo Duarte es por donde quiera que está lleno de basura”, aseguró.

El hombre pidió al ayuntamiento que resuelva la situación, pues según dijo, el actual síndico puede hacer más para mantener el municipio limpio y pero que no ha hecho nada.

Por otra parte, un hombre fue captado por las cámaras de transeúntes, mientras arrojaba basura en un sector del centro de Cotuí, la cual transportó en un camión tipo volteo.

En el audiovisual se puede observar cómo el hombre estacionó su camión y como si estuviera en un vertedero, normalmente arrojó la basura a la orilla de una calle, por lo que los comunitarios pidieron a las autoridades identificarlo y sancionarlo.

Desglose de recursos que reciben los Ayuntamientos según la ley La Ley 176-07, sobre los Municipios y el Distrito Nacional:

Destino de los Fondos.

Los ayuntamientos destinarán los ingresos propios y los recibidos por las diferentes modalidades establecidas por las leyes nacionales para satisfacer sus competencias manteniendo los siguientes límites en cuanto a su composición:

a) Hasta el veinticinco por ciento (25 %) para gastos de personal, Sean estos relativos a personal fijo o bajo contrato temporal.

b) Hasta el treinta y un por ciento (31 %), para la realización de actividades y el funcionamiento y mantenimiento ordinario de los servicios municipales de su competencia que prestan a la comunidad.

c) Al menos el cuarenta por ciento (40 %), para obras de infraestructura, adquisición, construcción y modificación de inmuebles y adquisición de bienes muebles asociados a esos proyectos, incluyendo gastos de reinversión e inversión para iniciativas de desarrollo económico local y social.

d) Un 4 % dedicado a programas educativos, de género y salud.

