Denuncian ataques a periodistas durante manifestaciones en Lima

EL NUEVO DIARIO, LIMA.- La emisora RPP Noticias y el diario La República denunciaron este viernes que reporteros suyos fueron asaltados y golpeados durante la cobertura de las manifestaciones antigubernamentales que se presentan en el centro histórico de Lima.

RPP señaló que su reportera Andrea Amésquita sufrió el robo de parte de su equipo de transmisión y el impacto de una piedra mientras cubría las protestas.

“Nos han robado el micro de la cámara, además nos han caído piedras porque hemos estado en medio del fuego cruzado entre la Policía Nacional, que estaba lanzando bombas lacrimógenas, mientras que los manifestantes estaban tirando adoquines y botellas con agua”, indicó Amésquita.

La reportera detalló que, en medio de estos incidentes, un hombre le arrebató el micrófono de las manos y salió corriendo tras decirle “eso sí quieren grabar”, al darse cuenta que era filmado por las cámaras, lo que ha permitido que se tenga el registro del atacante.

La República también denunció que su videorreportero Omar Coca fue agredido por manifestantes que le exigieron que deje de grabar cuando filmaba una agresión en grupo hacia una persona.

“Procedí a correr. Me tiraban palazos, me emboscaron, me tiraron al suelo y me agarraron a patadas”, dijo Coca, quien agregó que los atacantes destruyeron su celular, su micrófono y un receptor.

Las manifestaciones antigubernamentales que se realizan este viernes en Lima derivaron en nuevos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y “severos daños” en la infraestructura en el centro histórico de la capital de Perú, informaron fuentes oficiales.

Las protestas reunieron por segundo día consecutivo a miles de personas, muchas de ellas llegadas desde las regiones del sur de Perú y, tras un inicio pacífico, llevaron a choques con los agentes de la Policía, que fueron atacados con piedras y otros objetos; y respondieron con gases lacrimógenos.

Al respecto, el general Víctor Zanabria, jefe de la Región Policial de Lima, declaró al Canal N que en Lima “hay unas 2,500 personas haciendo actos violentos que la Policía controla haciendo uso de medios químicos”.

Zanabria dijo que en el centro histórico “ha habido graves daños a la propiedad pública y privada, en los parques se han destruido rejas y bancas”; y que las detenciones se producen por delitos como alteración del orden público, disturbios y resistencia a la autoridad.

Los manifestantes recorrieron las calles del centro de la capital peruana un día después de participar en la movilización denominada “toma de Lima”, que también desencadenó en violentos enfrentamientos con la Policía Nacional.

Las acciones colectivas de protesta, que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones adelantadas y una asamblea constituyente, se produjeron en un 38% de provincias del Perú, detalló la defensora.

Las protestas han dejado desde diciembre pasado 44 manifestantes y un policía muertos, mientras que otras 14 personas, entre ellas un bebé nonato y cuatro haitianos, fallecieron por distintas causas provocadas por los bloqueos de carreteras.

