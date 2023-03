Denuncian alcalde de Pueblo Viejo de Azua quiere construir funeraria en parqueo de estadio

EL NUEVO DIARIO, PUEBLO VIEJO, AZUA.- El alcalde del municipio de Pueblo Viejo, en Azua, Víctor Figuereo, pretende construir una funeraria municipal en los terrenos que hoy sirven de parqueo del estadio de béisbol de allí, lo que ha genera todo «un avispero en ese pueblo».

Así lo establecen denuncias de ciudadanos, quienes expresan que que la construcción de la funeraria fue aprobada por el gobierno, el cual destinó siete millones de pesos para la obra.

Según el regidor Luis Lugo (PLD), en una sesión realizada en el ayuntamiento, el alcalde Víctor Figuereo (PRM), ratificó que «esa obra será construida en ese solar por encima de quien sea». Esta actitud fue cuestionada por miembros de su mismo partido.

«Como regidor del municipio Pueblo Viejo, no me opongo a la construcción de la funeraria, pero entiendo que ese terreno no es el adecuado para esa obra, debido a que el mismo está siendo utilizado como parqueo del estadio béisbol», expresó Lugo.

Informó Lugo que durante la sesión de regidores propuso que sea el ayuntamiento el que compre el terreno para dicha obra, a lo que el alcalde Figuereo respondió diciendo que «en el cabildo no hay dinero para comprar solar, y que la construcción de la funeraria va en los terrenos del estadio por encima de la gente del municipio».

Mientras que Lugo calificó de absurda la idea del alcalde y de que en el ayuntamiento no hay dinero para comprar un solar, sin embargo el ayuntamiento paga unos $40 mil pesos mensual por el alquiler de la yipeta para uso personal del actual alcalde.

«Para el pago de alquiler de un vehículo personal de lujo sí hay dinero, pudiendo el ayuntamiento adquirir un vehículo financiado, pero que sea propiedad de la alcaldía, mientras que con esos $40 mil que recibe el alcalde podría pagarse el financiamiento de un vehículo para uso de la alcaldía», señaló Lugo.

Relacionado