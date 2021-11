Denuncian acuerdo anunciado por Turismo con taxistas en Punta Cana “no es real”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Asociación Dominicana de Conductores por Aplicaciones (ADOCAPPS) denunció este martes que “al parecer el gobierno pretende entregar el control de las plataformas de taxis a los sindicalistas, como una forma de buscar una solución al conflicto entre taxistas en Punta Cana”.

Odalis Vega, presidente del gremio, explicó que el supuesto acuerdo anunciado por el Ministerio de Turismo “no es real en términos de ejecución”.

“Un acuerdo que no está redactado en papel, que no define el tema de la distancia en la zona turística, que sólo se anunció de boca a los medios, no es un acuerdo que procura ni busca solución, eso es un paño con pasta”, expresó.

Agregó que “decir que los taxistas turísticos se van a afiliar a Uber es una falsa, es todo lo contrario, las plataformas operarán a través de ellos, para así ellos querer seguir teniendo el control del trasporte en la zona”.

“Los taxistas turísticos quieren que Uber y todas partes las plataformas nivelen la tarifa igual a las de ellos, entonces ellos afiliarse a Uber y como ellos están estacionados fijo en los hoteles, cuando un turista solicite un servicio a través de la plataforma les caerá a ellos mismos, pues son los que están más cerca del cliente y así funcionan las plataformas, ósea acapararán más del 97% del mercado”, indicó Vega.

En ese orden, pidió a las autoridades un diálogo sincero con todas las partes interesadas para buscar un verdadero consenso.

“Lo que se quiere es un acuerdo real, equitativo y definitivo, no un acuerdo provisional que resuelva un problema en diciembre y que volvamos a los conflictos en Enero”, expresó.

Se recuerda que este mismo martes el ministro de Turismo, David Collado, anunció que ha logrado un acuerdo con los taxistas tradicionales del país, los cuales en lo adelante se unirán a la plataforma Uber.

“Los taxistas se afiliarán a Uber en la zona Este del país, acordamos trabajar en conjunto con un solo objetivo en común, el desarrollo de nuestro turismo en RD”, expresó Collado en su cuenta de Twitter.

