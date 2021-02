Denuncian abandono de calles en Azua

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, AZUA.-.Residentes en la comunidad de las terreras del municipio de Pueblo Viejo de la provincia Azua denunciaron el estado de abandono del cual están todas sus calles incluida la principal donde se tornan intransitable.

De acuerdo a los denunciantes se quejaron que ni el ayuntamiento municipal de Pueblo Viejo, al cual pertenece su común, ni el gobierno central se an condolido de la situación que atraviesan, ya que por sus calles no puede transitar más Qué animales y con mucho cuidado para no torcer una de sus patas.

Finalmente dice quese han comunicado en varias ocasiones con el alcalde municipal de Pueblo Viejo Víctor Figuereo y éste no ha hecho caso al llamado, a pesar de haberlo prometido en varias ocasiones la solución del problema y aún están ellos a la espera.

Hicieron un llamado a la gobernadora civil de la provincia de Azua Grey Pérez Díaz para que vaya en auxilio de esa comunidad el cual está carente de todo, pero su principal problema en este momento son sus calles que no puede transitar ningún tipo de vehículo por la misma.