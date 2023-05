Denuncia por presunto aborto de una funcionaria desata la polémica en Chile

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO DE CHILE.- La ministra chilena de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, expresó hoy su preocupación por la situación de la delegada (seremi) del mismo ministerio en la región central de Ñuble, Cristina Martín, hospitalizada después de que su presunta pareja denunciara ante la Policía un supuesto «intento de aborto».

Según la Fiscalía, la Policía de Investigaciones (PDI) ha emprendido una investigación para esclarecer la denuncia, presentada por un hombre que se identificó como «conviviente» con la mujer.

La prensa local asegura, por su parte, que la denuncia fue presentada durante la madrugada de este jueves en la Segunda Comisaría de Carabineros, por lo que personal policial acudió hasta el domicilio de la mujer, donde halló restos de sangre, por lo que la trasladó a un hospital, donde permanece ingresada.

«Quiero expresar mi preocupación por el estado de salud de nuestra seremi. Ella se encuentra hospitalizada y quisiera hacer el llamado a respetar los derechos de los pacientes, reserva de sus diagnósticos y antecedentes de salud», señaló Orellana.

“Como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, estamos recabando todos los antecedentes que sean pertinentes. Respecto a mi opinión personal, como autoridad, creo que es conocida la opinión del Gobierno respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y por lo tanto, estamos atentos al curso judicial que tome esto”, enfatizó.

En la misma línea la diputada del Partido Comunista (PC) y matrona, Karol Cariola, llamó a la calma, advirtió que hasta el momento se desconoce si el presunto aborto fue espontáneo o provocado y recordó que esta no es una situación aislada.

“Porque lo que no sabemos es si este es un aborto provocado o es un aborto espontáneo. Yo soy matrona y todos los días en Chile las mujeres abortan espontáneamente. Todos los días en los hospitales, en los centros de salud pública, llegan situaciones de ese tipo, sangrados que incluso a veces las mujeres ni siquiera saben producto de qué se provocaron”, señaló.

«Creo que esto es una sobreexposición, entiendo que es una autoridad pública, pero no me parece correcto que se exponga de la manera, y mucho menos que venga un tercero a tomar una decisión, a incidir sobre la vida particular o personal de una mujer. Lo encuentro muy lamentable, espero que esto se resuelva, solidarizo con ella, sea cual sea la circunstancia que haya vivido», dijo.

«Espero que esto finalmente no se transforme en una situación de escarnio público donde a una mujer nuevamente se le apunte con el dedo. Me parece que eso no tiene que ocurrir”, agregó.

Luego de cinco años de la entrada en vigor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Chile, que permite abortar en caso de riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación, no se han superado aún muchos de los obstáculos de su implementación y los resultados quedan lejos de ser los esperados.

Cuando se promulgó la norma, se calculó que daría respuesta a unos 2,550 casos al año, pero las cifras están muy por debajo de esta estimación.

Ante tal situación y tras las alertas de una incorrecta ejecución de la ley por parte de organizaciones que observan y vigilan su puesta en práctica, los ministerios de la Mujer y Salud anunciaron una revisión del reglamento y la implementación de la norma.

La derogación de la actual ley es uno de los objetivos principales del ultraderechista y ultracatólico Partido Republicano, principal fuerza en la comisión constituyente que debe escribir una nueva Constitución para Chile, que no solo quiere prohibirlo en todos los casos, sino endurecer al máximo las penas por practicarlo.

El candidato más votado en las elecciones para el Consejo Constituyente, Luis Silva, numerario del movimiento radical católico «Opus Dei», con voto de obediencia, ya ha dado a entender que está en contra de la citada ley.

