Denuncia llevan seis meses a la espera ARS amplíen red de farmacias en varios planes de salud

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Unión de Farmacias, Inc. denunció este martes que tiene seis meses sin respuestas, la petición de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) para que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) amplíen la red de farmacias en el Plan Básico de Salud (PBS) y el Plan de Servicios de Salud (PDSS).

Dicha solicitud, según señala la entidad, también se pidió la eliminación del porcentaje de descuento previsto en los contratos de gestión en las ARS y la Prestadora de Salud (PSS) como requisito para la contratación.

Unión de Farmacias, Inc. se refirió a un documento, que tiene fecha del dos de julio del 2021, donde la Sisalril también instruyó a las ARS “contratar de forma inmediata” a toda farmacia que manifieste su voluntad de participar en la dispensación de los medicamentos ambulatorios incluidos en el Plan de Servicios de Salud (PBS/PDSS), siempre que estas cumplan con los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y las normativas.

Asimismo, indicó que los afiliados que se encuentren inscritos en los programas de Prevención y Promoción (P&P), deban contar con la posibilidad de elegir el prestador de su preferencia, dentro de la red contratada, para la provisión de las prestaciones farmacéuticas.

“Es inaceptable que las administradoras nos exigen un porcentaje de descuento a favor, lo cual no se registra como requisito para la contratación en la normativa, este descuento puede traducirse en un interés económico directo en favor de la ARS y no del afiliado”, criticó Unión de Farmacias, Inc..

“No es que las farmacias no quieran aceptar seguros, es que las aseguradoras no incluyen a las farmacias en sus contratos”, sostuvo.

Finalmente, Unión de Farmacias, Inc. puntualizó que la referida circular de la Sisalril tenía un plazo de 90 días para proceder y que a la fecha continúan sin información.

