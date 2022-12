“Dentro y Fuera”, primer EP de Geezly

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras una exitosa gira promocional en puntos estratégicos de República Dominicana y, posteriormente, en localidades de Nueva York, Estados Unidos, la cantante urbana Samantha Vega, conocida en el ambiente artístico como Geezly, estrena su primer EP “Dentro y Fuera”, que cuenta con un compendio de ocho canciones, en su mayoría de su autoría, canciones popularizadas por su fanaticada y que siguen la línea estructural que singulariza a la intérprete.

“Dentro y Fuera” dispone de los temas: Promesa, Recuerdo, Goza, Que rico y Gracias papá Dios. Este EP contó con la participación de los productoresy compositores,​ Dimelo Waldo, Miseal On The Beat, Imperio Records, Jay Elite, Drin Alien, y Mo The Wizard. En ese mismo orden, los audiovisuales contaron con la dirección Interplanetx.

El EP es una radiografía de todo lo que representa Geezly en su esencia, pero también retrata aquella parte discreta que guarda Samantha Vega, la persona que se aleja de la artista.

La también compositora forma parte de la disquera Top Level, y se deja llevar de la firma Ocadiz Enterprises, organización estratega de la cantante.

La artista, de raíces puertorriqueña, que desde muy chica trabaja en la música de calle, se halla inmersa en todo lo que tiene que ver con su preparación escénica interpretativa, y para ello realiza giras promocionales en lugares donde disfrutan de su estilo libre, aumentando progresivamente, la lista de seguidores en sus redes personales.

