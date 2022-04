Dennys Richard: “Las personas me ayudaron a identificar el don que Dios me había dado, la locución”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Como una rama perteneciente a la Comunicación, la locución está especialmente organizada para formar en la transmisión verbal de sucesos, así como también en todo lo que tiene que ver con los procesos de información y la manera en que estos deben ser transmitidos a la audiencia, según el canal o vía por la que se esté hablando.

En esta oportunidad, El Nuevo Diario sigue presentando la trayectoria de los locutores que han tenido una destacada trascendencia dentro de los medios de comunicación, armonizando con su voz los espacios donde están, tal es el caso de Dennys Richard, conocido por su participación en el desaparecido programa “Chevere Nights” y ser parte de distintas campañas comerciales.

Nace un día 10 de octubre de 1979 en Santo Domingo, siendo el mayor de cinco hermanos concebidos bajo el matrimonio de Francisca Sánchez y Luis Amable Acosta.

Richard inició como locutor en Radio Amanecer Internacional 1570 AM para los años 90 como un joven inquieto, con muchas ganas de aprender y aportar; fueron sus primeros contactos con la Radio, de la mano de Juan Francisco Scroggins y Omar Median Grullón, ya locutores profesionales de la estación.

Posteriormente, participó de un programa llamado Matices por la 89.7 FM radio Renuevo como colaborador, gracias a su amigo el Locutor Eloy Rodríguez y es en estos dos escenarios donde nace toda la historia de su carrera profesional.

Richard es egresado del área de comunicaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como Lic. en Comunicación mención Relaciones Públicas.

Luego se formó en la escuela de Locución Profesor Otto Rivera, graduándose con los máximos honores de la misma, de igual manera estudió en Infotep como técnico de sonido y formación metodológica basada en competencia laboral, diplomado en Maestría de Ceremonia, diplomado en Manejo de Conflictos, diplomado en Líder Juvenil.

Maestrías de Ceremonias y animación para diferentes empresas públicas, privadas, universidades, colegios, iglesias y conciertos.

Ha grabado para diferentes publicitarias y empresas identificando sus productos y campañas promociónales en la República Dominicana y los Estados Unidos, Puerto Rico, México, marcas como Santo Domingo Motor, Claro, Ferquido, ARS, Isuzu, Petronan, ARS porvenir, Papa Jhons, Pc Gallery, Volvo, Grupo Viamar, Super Mercados Nacional, Vimenpaq, Krispy Kreme, Emprende, Hylsa, Rowe, Corripio, Gatorade, Farmaconal, Sigmatec, y otras más.

Richard funge como facilitador de la Escuela de Locución prof. Otto Rivera enseñado clases de Cabina. Actualmente, es propietario de DRstudio “La voz de tus ideas”, desde donde se generan parte de sus trabajos.

Entrevista a Dennys Richard

Pregunta: ¿Qué te motivó a trabajar en la locución?

Respuesta: Mi motivación para trabajar en la locución fueron las personas, que al ver lo que Dios había puesto en mi me ayudaron a descubrirlo y me decían cosas como: tienes la voz de locutor, si no lo eres te invito a que lo hagas, hablas muy bonito y eso despertó en mi un gran interés al ver de qué tantas personas me hablaban del mismo tema de manera positiva hasta que llego el día que visite una cabina y fue un romance a primera vista hasta ahora.

P: Una respuesta muy personal, ¿Qué simboliza la locución?

R: Para mí la locución simboliza libertad, el poder expresarte, exponer tus pensamientos, ideas puntos de vista, dentro del marco del buen decir, vender tus ideas de manera elegante, respetando el idioma, poder sintetizar y sin necesidad de hablar mucho ser certero porque sabes lo que quieres y como lo dices.

P: ¿De qué te ha servido trabajar en los medios en el área de la locución?

R: Con el tiempo estar en los medios se convirtió primero en ese sueño que pude descubrir y ponerle nombre al talento que Dios había puesto en mí. Soy comunicador, he podido conocer personas maravillosas que me han ayudado a crecer en mi carrera, he participado colocando mi voz en campanas de causas benéficas, otras que me han reportado valor económico y eso me ha dado estabilidad familiar, pero sobre todo conocer el poder que tenemos al usar un medio y he tratado durante todo este tiempo de respetarlo.

P: Alguna anécdota o experiencia vivida dentro del ejercicio.

R: Dentro de tantas cosas que he vivido dentro de la comunicación en el área de la locución una de mis grandes anécdotas fue mi participación en los Premios Soberano como locutor oficial de la gala de premiaciones, gracias al productor Rene Brea, fue muy especial para mí con tantos años viendo los premios en la televisión y luego ver ese día que yo era parte de ellos fue una gran felicidad que aún recuerdo.

P: De no haber ejercido la locución, ¿Qué hubiese estudiado?

R: (Risas) Bueno, quizás fuera piloto de autos, pero la locución me encontró muy temprano a mí y no he hecho en mi vida otra cosa que este maridaje de mi voz y el micrófono.

P: Algún mensaje de superación que quieras resaltar.

R: Aunque suene repetido es real, los sueños si se convierten en realidad pero bajo el concepto del trabajo y la disciplina, el favor de Dios me ha permitido que junto a mi esfuerzo y la ponderación positiva de mis colegas y personas que han recibido mi trabajo aun estemos aquí, no me considero imprescindible porque aún me considero que soy un fan, aunque tenga mi estudio lleno de premios y reconocimientos por mi trayectoria, hemos hecho nuestro mejor trabajo para poner en alto este hermoso oficio.

