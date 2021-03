(VIDEO) Dennis Smith Jr. aporta triple-doble y Pistons cortan racha perdedora

EL NUEVO DIARIO, TAMPA, EE.UU.- El base Dennis Smith Jr. comenzó a tener su mejor rendimiento con los Pistons de Detroit y su triple-doble le permitió a su equipo ganar a domicilio por 105-119 a los diezmados Toronto Raptors, que siguieron con importantes bajas debido a los protocolos de salud y seguridad Covid-19 de la NBA., informaron este jueves medios deportivos.

El triunfo de los Pistons (10-25), en el duelo de equipos con marcas perdedoras, les permitió cortar racha de tres derrotas seguidas.

Smith Jr., que fue traspasado recientemente por los Knicks de Nueva York, aportó 10 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias, que lo convirtieron en la figura de los Pistons, el equipo con la peor marca de la Conferencia Este.

🔥 @masonplumlee & @Dennis1SmithJr become the 12th pair of teammates to tally triple-doubles in the same game! #DetroitUp

Plumlee: 14 PTS, 11 REB, 10 AST

Smith Jr.: 10 PTS, 12 REB, 11 AST pic.twitter.com/rOYex3RtmO

— NBA (@NBA) March 4, 2021