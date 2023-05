Dennis Schröder quiere estar en el Mundial

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Tras la eliminación de los Lakers, a Dennis Schröder le toca volver a pensar en su futuro. El de los Lakers será agente libre en cuanto llegue el verano y tendrá que buscar un nuevo equipo, pero por ahora parece tener su mente puesta en el Mundial que comenzará a finales de agosto. Cuando se le preguntó por cómo afrontaba los próximos meses, el germano dejó claro su deseo de volver a representar a su selección nacional tal y como ya hizo en el último Eurobasket, en el que guio al equipo hasta la medalla de bronce.

«No he podido estar mucho tiempo con mis hijos, así que me voy a tomar unas semanas libres para irme de vacaciones con ellos y luego volveré a Alemania para ver a mi familia y a mis amigos» comentó el base. «Un par de semanas después empieza la preparación para la Copa del Mundo, en la que quiero jugar. Me muero de ganas de escribir una nueva historia con la selección este verano. Sería increíble para Alemania, para mí y para la federación, así que estoy listo».

El Eurobasket de 2022 fue de hecho la razón por la que Dennis volvió a ganarse un contrato en la NBA, pues nadie le había ofrecido la posibilidad de regresar a la liga hasta que le vieron ser elegido en el mejor quinteto del torneo con sus 22,1 puntos y 7,1 asistencias de media. Esta vez, no obstante, termina la temporada dejando mejores sensaciones, por lo que es probable que tenga la posibilidad de dejar resuelto su futuro antes de que arranque la competición intercontinental.

