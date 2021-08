Dennis Rodman, sorprendido de seguir vivo a los 60 años

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- No vamos a presentar a Dennis Rodman. Todos conocemos sus excentricidades y lo particular que era su equilibrio entre baloncesto y vida personal (lo vimos también en The Last Dance). En su mano hay cinco anillos de campeón de la NBA, pero también momentos o situaciones en las que cuidarse no era quizás la prioridad. Quizás por ello, en una entrevista reciente hablaba del hecho de haber cumplido 60 años, algo que directamente le sorprende que haya llegado a ocurrir.

“Me sorprende estar todavía aquí porque mucha gente pensó que estaría muerto a los 40, 45, 50 o 55 años. Cumplí 60 y estoy como, ‘wow, todavía estoy aquí’. Alguien tiene una mano en mi hombro diciendo que me queda mucho por cumplir mientras hago algo por las personas de todo el mundo”, señaló.

Rodman es sin duda uno de los jugadores más carismáticos que ha dado la liga estadounidense. De sobra son conocidas sus fiestas, su gusto por cambiar de color de pelo e incluso aquel día que se casó consigo mismo vestido de novia. Era un chico cuya dura infancia y adolescencia curtió hasta convertirse en la persona que conocimos, a la cual podemos acercarnos a través del documental Rodman: For Better or Worse.

Aunque algunos podrían haberle tachado como descentrado o poco profesional bajo los cánones establecidos en su momento, lo cierto es que sus compañeros rara vez han levantado la mano para criticarlo. Tanto en Detroit como en Chicago cumplió a la perfección con su papel, el cual fue clave para la consecución de hasta cinco anillos.

