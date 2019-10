Demóstenes Martínez dice no se arrepiente de renunciar de candidatura que ganó y de su membresía del PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Demóstenes Martínez, diputado por Santiago del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dijo este jueves que no se arrepiente de haber tomado la decisión de renunciar de la candidatura que ganó en las primarias y de su membresía de esa organización para apoyar y seguir al ex presidente Leonel Fernández.

En carta dirigida a Reinaldo Pared Pérez, secretario general del PLD, Martínez expresó su renuncia formal y solicitó que su candidatura a diputado no sea inscrita ante la Junta Central Electoral “ganada en un certamen contaminado por las irregularidades que viciaron el resultado del escrutinio.

“Yo no me arrepiento de haber tomado esta decisión en función de la reacción que es recibido de la ciudadanía no solamente de los electores de mi circunscripción, sino dela gran cantidad de personas en las redes sociales que me escriben valorando de forma positiva mi decisión”, sostuvo el diputado.

Informó que posteriormente se la comunicó al presidente Leonel Fernández, ya con la decisión tomada, porque entendía que no estaba sujeto a discusión el tema que yo asumir con responsabilidad y desprendimiento.

El legislador consideró que se debe poner en interés nacional por encima de los intereses particulares.

Dijo que por eso él acompaña a Leonel Fernández, porque sabe que éste es un hombre que está al lado de su pueblo, de esa base que sabe que el presidente no lo va a desamparar cuando ocupe la presidencia de la República.

Anuncios

Relacionado