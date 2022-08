Democracia y posdemocracia en América Latina

La democracia, en palabras de Lincoln es un gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. No obstante, el transcurrir de los años ha dotado de muchas más implicaciones al concepto. Actualmente, la Real Academia de la Lengua Española la concibe como un “sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes”.

En virtud de las nociones precedentemente expuestas, se puede colegir que la mayoría de los países podrían calificarse como plenamente democráticos, en razón de que cuentan con sistemas políticos que permiten, de una forma u otra, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones estatales a través de representantes electos. Sin embargo, contar con procesos electorales periódicos no dota por sí mismo a un país de una democracia robusta.

La afirmación anterior se justifica en el sentido de que el índice de democracia[1] realizado por The Economist Intelligence Unit nos muestra año tras año cómo fluctúan los países respecto a la fortaleza de sus regímenes políticos. Este informe se encarga de evaluar los procesos electorales y su nivel de pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política y la protección a las libertades civiles.

El estudio más reciente, publicado en febrero de 2022 respecto al año anterior, presenta un resultado alarmante. Allí se evidencia el mayor revés a la democracia desde el año 2010, especialmente impulsado por la pandemia del COVID-19. Esto así debido a que ante la crisis sanitaria muchos gobiernos recurrieron a la adopción de medidas cada vez más intrusivas, coercitivas o autoritarias, y una reducción acentuada a la participación pública en la toma de decisiones.

Nuestra región enfrentó el mayor declive en sus regímenes democráticos desde la creación del índice, teniendo Brasil, México y El Salvador los mayores retrocesos, acompañados de los ya establecidos regímenes autoritarios de Venezuela y Nicaragua. Ante tal situación, conforme el informe del 2021 del Latinobarometro[2], se evidencia que en nuestra región se ha producido una reducción al apoyo a la democracia, pues solo el 49% de los latinoamericanos la favorece, un 13% se inclina al autoritarismo y al 27% le es indiferente el régimen de gobierno.

Una situación a destacar es la popularidad de los gobernantes, la cual también puede ser un indicador del apoyo de las sociedades a las instituciones democráticas. En esa misma tesitura, regímenes como el de Nayib Bukele en El Salvador, han podido derribar las instituciones democráticas, sin traer mayores consecuencias a su popularidad. Este ha arremetido contra el Estado de derecho, destituyendo a los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para abrirse paso a la reelección inmediata, ha negociado con pandilleros, se ha otorgado poderes excepcionales mediante un régimen de excepción dado por un parlamento aliado, además de las reformas penales para restringir a los medios de comunicación. Simultáneamente ha desafiado a los organismos internacionales y a los defensores de derechos humanos al defender sus prácticas autoritarias y lesivas a la dignidad de los internos de las cárceles salvadoreñas.

A todo esto, el continente americano cuenta con la Carta Democrática Interamericana, la cual establece en su artículo 3 los elementos esenciales de la democracia representativa, a saber: el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

Según la interpretación de la aludida disposición legal se advierte que la democracia es la base fundamental del Estado de derecho y se constituye en un derecho autónomo de todas las personas de la región. En consecuencia, los Estados están obligados a promoverla y defenderla, a través de prácticas transparentes, responsables y subordinadas al orden constitucional. Además, implica el fortalecimiento de los partidos políticos y la libertad de prensa, ya que sin la confluencia de todos estos componentes no podemos hablar de libertad.

Cabe destacar, que esta fuente de derecho nace una vez culmina el convulso siglo XX, plagado de regímenes autoritarios y golpes de estado. A pesar de este vanguardista instrumento jurídico y la promoción de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo a través del organismo regional más antiguo del mundo, la Organización de Estados Americanos (OEA), solo un puñado de nuestros países pueden considerarse hoy en día como democracias plenas.

En el marco de esta normativa, se produjo la novena Cumbre de las Américas, donde en cumplimiento a la carta, Estados Unidos de América, el país anfitrión, decidió no invitar a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ya que sus lideres no cumplen con el requisito de ser escogidos democráticamente, sino que tales regímenes han devenido en autocracias consolidadas que no garantizan los derechos humanos. Las respuestas de los demás Estados mostraron una región fragmentada, toda vez que países como México y Bolivia se ausentaron a los fines de “boicotear” la cumbre y otros simplemente ignoraron la invitación. Tal accionar es una muestra del decrecimiento al apoyo de la gobernabilidad democrática y al multilateralismo.

En la misma dirección, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet ha establecido que en algunos países de América Latina y el Caribe se han desarrollado recientemente ataques a los órganos de gestión electoral, a los tribunales constitucionales, a los medios de comunicación y a las instituciones nacionales de derechos humanos, y el uso por parte de los gobiernos del COVID-19 como excusa para reducir la fiscalización de los actos de la administración pública, consolidándose así la desconfianza en las instituciones.

Establecido lo anterior, vemos como progresivamente nos vamos adentrando a un periodo distinto, en el cual el autoritarismo se está normalizando y la no realización de elecciones libres, competitivas y creíbles es un cataclismo, pero solo parcialmente. No obstante, un aspecto clave es que el juego democrático no termina en las urnas, sino que este es su punto de partida, ya muchos lideres que han sido correctamente electos dan atisbos de sus inclinaciones. La democracia va perdiendo su esencia en la medida que las barreras fijadas por el sistema de pesos y contrapesos se difuminan paulatinamente. En consecuencia, en múltiples casos las instituciones democráticas permanecen en pie, pero siendo puras entelequias, ya doblegadas ante el gobernante de turno.

Llegados a este punto, nos enfrentamos a la posibilidad de vivir un periodo posdemocrático. Colin Crouch manifestó que: “una sociedad posdemocrática es aquella que sigue teniendo y utilizando todas las instituciones de la democracia, pero en la que se convierten cada vez más en una cáscara formal. La energía y el impulso innovador pasan de la arena democrática a los pequeños círculos de una élite económica”.

A mi parecer, salvaguardar la democracia ha de ser una tarea incesante, hemos de evaluar a nuestros Estados no solo por la realización de elecciones, sino que debemos velar por la independencia de los poderes del Estado en el ejercicio de sus respectivas funciones, a fin de evitar la subordinación entre estos, la transparencia y la persecución de la corrupción administrativa, que no exista hostigamiento a la oposición ni a la prensa, así como el desarrollo de los derechos de los ciudadanos.

Finalmente, es preciso examinar si nuestras sociedades se encuentran dirigidas a ser democracias plenas o si por el contrario nos encaminamos hacia autocracias o hacia instituciones democráticas que sean puros formalismos y fachadas huecas. Recordemos que, según Huxley, “una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en el que, gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre.” Por tanto, es esencial mantenernos en atención para que la democracia no se convierta en un vago recuerdo.

Por Máximo Luis Domínguez

