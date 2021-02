Democracia o pseudodemocracia …..?

La historia reciente nos ha demostrado que no ha existido, en Rep. Dominicana un gobernante que no haya sido embriagado por el poder y que tanto sus postulados e ideología política se hayan diluido ante su seducción e incurrido en actos deshonrosos para conservarlo. Las principales consecuencias de esta patología, son la permisividad de actos corruptos, la descomposición de las instituciones, y la contaminación de los poderes del Estado. Esa ambición de poder de los líderes y gobernantes, que les afecta los sentidos de ubicación y de percepción de la realidad, fue identificada en el año 2008, como un trastorno de la personalidad por un médico y político inglés, de nombre David Owen, y le llamo el ¨Síndrome de Hubris¨ o adicción al poder.

Para referirnos al apego y a la seducción del poder que han sufrido nuestros gobernantes, vamos a referirnos a la historia reciente justamente donde comienza una nueva etapa socio-política en la República Dominicana, luego de la culminación del ciclo de los dos grandes caudillos del país, el Dr. Joaquín Balaguer Y el Prof. Juan Bosch quienes protagonizaron la vida política dominicana desde 1966-1996. Concluido ese lapso, en el periodo 1996-2000 asume la Presidencia el Dr. Leonel Fernández, por el PLD, gracias a una coyuntura especial con el Partido Reformista, cuya finalidad era impedir el acceso al poder del Dr. José Francisco Pena Gómez. Este periodo estuvo caracterizado por una transformación de la sociedad dominicana, hubo una apertura hacia el exterior, reforzó los lazos dominicanos con los países del CARICOM y Centroamérica e integró la nación al Grupo de Río y de los países ACP (países de África, Caribe y el Pacífico).

Reorientó además la inversión pública hacia el gasto social y privilegió la educación y salud pública, promulgo la llamada Ley General de Reforma de la Empresa Pública y en base a esa ley se produjo la privatización parcial de la CDE, a través de la nueva Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). Los sectores turismo, construcción, zonas francas y servicios tecnológicos, alcanzaron un notable crecimiento que nos permitió alcanzar las más altas tasas de crecimiento del Caribe. 7,3% en 1996, el 8,2% en 1997, el 7% en 1998 y el 8,3% en 1999. Se fortalecieron las pequeñas y medianas empresas; y por ende generó la creación de empleos. Hubo un fuerte desarrollo de proyectos de infraestructura que incluían la construcción de elevados viales, túneles, que facilitaron el desenvolvimiento del tránsito vehicular.

No obstante, esos avances, su gestión se vio empañada por acusaciones de supuesta corrupción generalizada, entre los que se destacan contratos ilícitos, malversación de fondos y cuantiosas pensiones para los funcionarios salientes. El caso más sobresaliente de la corrupción en ese primer periodo lo constituye el caso PEME (Programa de Empleos Mínimos Eventuales), en el cual aparentemente, más de 3,000 personas que percibían sueldos mediante cedulas de identidad falsas, también el de la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras de Estado (OISIE) por sobrevaluar la construcción de la carretera San Juan Vallejuelo. Otro aspecto negativo lo constituyo la instauración del clientelismo político.

En el periodo 2000-2004, asciende al poder el Ing. Hipólito Mejía, por PRD. La gestión presidencial de Mejía ha sido de las peores valoradas por la historia de los gobiernos democráticos del país, su discurso de campaña centrado en combatir la pobreza y la corrupción, no logro ningún avance. Impuso un sistema casi autocrático, uso de manera inapropiada los recursos públicos, la política económica se basó en un aumento de impuestos y un incremento del endeudamiento externo y de los gastos corrientes. La inflación y devaluación de la moneda y la quiebra de tres bancos importantes, Baninter, Bancredito y Banco Mercantil, representó la cima de una crisis financiera, lo cual culminó con una solicitud de auxilio del FMI para restablecer la estabilidad macro económica y reencauzar al sistema financiero. No obstante, el clima desfavorable del momento, en el 2002, tomo el control de la Junta Central Electoral, lo cual facilito que se promoviera la modificación de la Constitución para habilitar la reelección.

En el periodo 2004-2008 ganó abrumadoramente en primera vuelta el Dr. Leonel Fernández, con un 57% del electorado, extendiéndose su mandato al periodo consecutivo 2008 al 2012. El ex-presidente Leonel heredó una crisis bancaria y económica que se tradujo en una caída del PIB de un 1.3% en 2004, la tasa de inflación se colocó en un 41.6%, tasas de interés activa bancaria en un 32.5% y depreciación monetaria de un 41%; en adición, durante el período 2008-2012, la economía fue afectada por la crisis financiera internacional, que colocó al precio del barril de petróleo a marzo de 2012 en US$121.92.

A pesar de las situaciones adversas, dejó un significativo legado de construcciones e importantes avances en la implementación del Sistema de Seguridad Social, el proyecto para modernizar y reformar el sistema de enseñanza, y la instalación de laboratorios de computadores en las escuelas públicas. Otro logro importante lo constituye la extensa red de comunicación terrestre, que va desde dos líneas de Metro hasta múltiples elevados, pasos a desnivel, carreteras y puentes, así como edificaciones gubernamentales. También hay que acreditarle la aprobación de múltiples reformas institucionales, pero el logro más importante consistió en la reforma sustancial a la constitución, proclamada el 26 de enero de 2010, aunque su objetivo fue habilitar la reelección, no cabe duda que ha sido la mejor reforma hecha a la constitución del país, entre los que cabe mencionar la unificación de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales y la creación del Tribunal Constitucional y el Consejo del Poder Judicial, entre otros.

Entre los aspectos negativos de su gestión, tenemos, institucionalizó el clientelismo, destinando los recursos públicos de los contribuyentes para programa de asistencia social que llegaron hasta RD$1,840,000.00 tarjetas de un monto 700 pesos mensuales, en lugar crear programas para disminuir el nivel de pobreza. Hubo también serias deficiencias en energía y competitividad, dejo un déficit fiscal, déficits de la cuenta corriente de la balanza de pagos, de la balanza comercial que cuestionan su política económica. La deuda pública pasó de US$6,585 millones en 2004 a US$19,463.3 millones al cierre de 2012, es el mayor nivel de endeudamiento que ha contraído el país en su vida democrática. En cuanto a la calidad del gasto, se hizo sin respetar prioridades, con enormes dispendios, escasa transparencia y generalizada corrupción, y la nómina pública creció un 63 por ciento, al pasar de 400 mil a 653 mil personas.

Otro aspecto negativo fue la maniobra del llamado “pacto de las corbatas azules” firmado en el 2010, el cual consistió en el acuerdo fue firmado entre el ex presidente Leonel y el presidente del PRD, Miguel Vargas, con el objetivo de reformar la constitución para sus aspiraciones futuras, con esta reforma logró que se eliminara la reelección consecutiva y la palabra “jamás” y él tendría la opción de aspirar en el periodo 2016-2020. Este hecho creo la situación más difícil de su carrera política a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En las elecciones del periodo 2012-2016, fueron las elecciones más competitivas de los últimos tiempos, el PLD y aliados resultaron ganadores en primera vuelta, con el 51.21% de los votos contra el PRD y aliados con 46.95%. Asume el poder el candidato del PLD, Danilo Medina, su gestión tuvo matizada de luces y sombras, no hay dudas de que hizo obras positivas que aportaron grandes beneficios a la vida de todos los dominicanos, sin embargo, las manchas de corrupción y falta de transparencia que acompañaron a sus gobiernos empañaron sus obras y dejaron un estado de corrupción sin reservas.

Entre sus principales logros podemos resaltar el auge y crecimiento de la clase media, la estabilidad macroeconómica, con un crecimiento de 6% sostenido desde el 2012 al 2019 hasta su desplome cuando empezó la pandemia covid-19, en el 2020. Facilitó el crecimiento de las Pymes con el otorgamiento de préstamos de más de 10 mil millones a través de Banca Solidaria, Promipyme y Fundación Banreservas. Otro logro sobresaliente fue la renegociación del contrato de la Barrick Gold, que reportó mayores beneficios para el país. En educación podemos mencionar, la inversión del 4%, además el Plan Nacional de Alfabetización y la implementación de la tanda extendida. En cuanto al sector agrícola, se facilitaron préstamos a los agricultores a un 8% anual y un encuentro muy cercano con los productores, con las visitas sorpresas.

Otro aspecto positivo lo constituyó la aprobación la Ley 169-14 que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización, con la cual se resolvió la controvertida sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. En política social deben ser reconocidos, la inauguración del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 es, junto con las patrullas de seguridad en las carreteras, la segunda línea del Metro. En el tema de salud debemos resaltar el incremento al presupuesto al Programa de Medicamentos de Alto Costo y la rehabilitación de varios centros de salud.

Entre los aspectos negativos tenemos, la depreciación monetaria del orden de un 36.5% que hubo entre agosto de 2012 a febrero de 2020, al incrementarse de RD$ 39.17 a RD$53.47, por cada dólar. Los casos más oscuros de su gestión fueron la falta de transparencia, la impunidad y la corrupción. Durante su gestión fueron muchos los casos sonados por múltiples escándalos de funcionarios públicos o personas allegadas al gobierno, el más sonado fue el caso de la constructora brasileña ODEBRECHT, un caso con repercusiones internacional, está también el caso de Punta Catalina, donde supuestamente se otorgaron sobornos por valor de 39 millones de dólares y no fue incluido en el expediente que actualmente se encuentra en los tribunales. Otro caso sonado por corrupción y sobornos fue el que involucra a la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado (OISOE) el suicidio del Arq. David García, puso en evidencia la corrupción interna.

Sobresale también el caso de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), según un informe de la Camera de Cuentas reveló múltiples irregularidades administrativas. Otros casos relevantes, son el del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) con la doble venta de terrenos pertenecientes al CEA y el de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), por la venta de los terrenos del sector Los Tres Brazos a la empresa Titulatec. Y los casos más preocupantes, que están siendo ventilados en la justicia, son los que supuestamente involucran a familiares directos del presidente Medina, acusados de recibir pagos de miles de millones de pesos del Estado, mediante operaciones ilegales en las que utilizaron a personas físicas y jurídicas.

Con este recuento a grandes rasgos de la historia política reciente, nos revela lo sensitivo que pueden ser los gobernantes a la corrupción y lo vulnerable que pueden ser a la seducción del poder. Tanto en la historia reciente como en la pasada historia, podemos constatar que políticos que llegaron a ser presidentes conformación ética y con principios, terminaron en la palestra con múltiples acusaciones, por lo que concluimos, que el poder transforma a las personas a un nivel tal, que no son suficientes ni los principios ni los valores éticos, todo sucumbe ante la adicción al poder, y esa dependencia hace que utilicen medios ilícitos o cualquier mecanismo para retenerlo, ya sea por el dominio del poder legislativo y del judicial, ya sea estimulando el transfuguismo o mediante arreglos coyunturales con la oposición con la finalidad de reformar la constitución para beneficio propio.

Esto estremece la sostenibilidad de la democracia, si cada vez que se encuentra un obstáculo, corre a cambiar las reglas, eventualmente mina el prestigio de esas reglas. Se genera la sensación de que las reglas son oportunistas, que no hay respeto hacia ellas, que no tienen poder para limitar a nadie y que son sólo una fachada. La principal preocupación que el hacer político nos dejar ver, es la fragilidad de nuestro sistema democrático, las reglas se cambian con facilidad y que las instituciones del Estado, creadas para ejercer funciones de control, prevención, fiscalización, vigilancia o para sancionar a otros órganos del Estado, por las acciones u omisiones, que se realicen en transgresión al ordenamiento jurídico, incluyendo los actos de corrupción, no actuaron a favor de la institucionalidad democrática, sino a favor del gobierno central.

Hemos percibido que, una de las principales causas de la descomposición reciente de nuestro sistema, se debió al largo periodo que gobernó el PLD, el país se enfrentó a un Estado unipartidista, casi todas las dependencias del Estado estaban bajo el control del gobierno. La principal amenaza a la supervivencia de la democracia es que el mandatario de turno impida a sus rivales que ganen la siguiente elección aprovechando su poder, desvirtuando la esencia de la democracia, que es la alternabilidad del poder. Otro asunto preocupante es que, en nuestra democracia, el poder legislativo no representa un contrapeso, ya que se limita aprobar a todos los proyectos de ley presentados por éste, puesto que el éxito de la gestión del Gobierno representa el éxito del partido. Esto nos dejar ver que existe una concentración en un solo poder del Estado.

Ante esta situación, los mecanismos de control social, la participación ciudadana, la sociedad civil, la prensa independiente, las asociaciones sin fines de lucro, son medios de expresión del derecho de los ciudadanos de tener decisiones en los asuntos del Estado, y por lo que les corresponde tener voz y vigilar o fiscalizar la gestión de la administración pública, la conducta política, prevenir actos de corrupción, denunciar abusos o presentar propuestas para la adopción de políticas públicas. Nos toca a la sociedad civil agenciar el contrapeso del poder ejecutivo en el ámbito independiente de la sociedad democrática.

Considerando que los presidentes no lo son para su partido sino para el país, los ciudadanos elegidos por organizaciones independientes, así como un representante de cada partido deberían tener acceso a ser miembros de los consejos nacionales, juntas directivas y en las diferentes comisiones creadas para impulsar programas de desarrollo, en aras de transparentar la política a través de la participación. Por lo tanto, en la actualidad es condición imprescindible para los regímenes constitucionales, el respeto de los derechos de las minorías, el asegurar la participación de éstas en el proceso del poder, porque son las que garantizarán la transparencia y las que definen la denominada democracia participativa.

Al final concluimos que, tristemente todos los presidentes entran con el lema de “no reelección” dibujado en la frente y al final todos aspiran a reelegirse, por lo que prudente es, no empeñar la palabra, para luego perder el honor de llamarse “un hombre de palabras”. Quedamos convencidos de que el poder es una droga que hay dosificarla, que aun llegando al máximo galardón que aspira llegar un político, eso no logra saciar la sed de poder, que prefieren la pérdida de su patrimonio moral, antes que perder el poder. Y terminamos plenamente convencidos de que si no existe independencia de los poderes, si en la práctica la Constitución no se cumple ni se respeta, si se limita la alternabilidad del poder con el abuso de poder y lo que predomina en la sociedad es más bien el uso centralizado del Poder, no hay dudas de que estaremos ante un Estado Pseudo constitucional, y lo que correspondería, bajo esta situación es, repetir las sabías palabras expresadas varias décadas atrás, por Ferdinand Lassalle en su libro ¿Qué es una Constitución? y proclamar la realidad de lo que es, un Estado Absolutista encubierto.

Por Jacoba Hasbún