Demi Lovato anuncia el disco de su recomposición vital para el 2 de abril

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Demi Lovato publicará el próximo 2 de abril el álbum “Dancing With The Devil. The Art Of Starting Over”, el primero desde la sobredosis por la que estuvo hospitalizada en 2018 y que, según reveló recientemente, la provocó un infarto, tres derrames cerebrales y diversas secuelas en su salud.

Será el séptimo disco de estudio de su carrera y, como su título anticipa (“Bailando con el diablo. El arte de empezar de cero”), está inspirado por los acontecimientos que han marcado su vida en los últimos dos años.

Lovato (Alburquerque, 1992) relató el pasado mes de febrero que a causa de la sobredosis por consumo de fentanilo que sufrió en 2018 quedó con diversos daños cerebrales y que “todavía” lidiaba con algunos de sus efectos, como puntos ciegos en la vista, lo que durante mucho tiempo le había impedido leer.

Sus problemas de adicción, gestados desde su pasado como estrella infantil, será también el material biográfico sobre el que versarán las cuatro entregas del documental que se estrenará el 23 de marzo a través de la plataforma de vídeo YouTube y que llevará precisamente por nombre “Dancing With The Devil”.

“Si escuchas (el disco) corte por corte, viene a ser algo así como la banda sonora no oficial del documental”, ha reconocido la propia estrella estadounidense en una charla con seguidores a través de la app Clubhouse mantenida en las últimas horas.

En la misma reveló que el álbum incluirá 19 temas y tres canciones extras, diversificados entre géneros como el country, el r&b y el pop típico de los años 90 y que habrá, además, tres colaboraciones, una de las cuales podría ser junto a Ariana Grande, según dejaron atisbar ambas hace unos días a través de sus redes.

“Tell Me You Love” (2017) es, hasta el momento, el último disco de estudio en el mercado de Lovato, quien regresó a los escenarios en los Grammy del año pasado tras su rehabilitación.

Siendo aún una niña, inició en 2002 su contacto con la televisión a través de la serie infantil “Barney & Friends”, aunque su gran oportunidad llegó en 2008 con el papel protagonista de la película musical de Disney “Camp Rock”, que la convirtió en una celebridad para los jóvenes y en la que coincidió con los Jonas Brothers.

De hecho, el tema central del filme “This Is Me” cantado junto a Joe Jonas alcanzó el “top 10” de la lista oficial estadounidense y allanó el camino no solo para una segunda parte de la película, sino para el inicio de una carrera musical que arrancó ese mismo año con el disco “Don’t Forget”.

Se estima que Lovato ha vendido más de dos millones de copias de los seis discos publicados hasta el momento.