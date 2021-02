Comparte esta noticia

La convocatoria para el Pacto Eléctrico fue hecha con demasiada prisa. Sin ignorar, como es obvio, que se trata de un viejo proyecto y que no fue firmado en su momento por los cuestionamientos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en aquel entonces en la oposición.

Y no se trata ni siquiera de considerar que no haya sido modificado en ninguna de sus partes, tal vez ahí no es justamente donde resulta inconveniente, si no en no haber permitido que el sector social, incorporado en el Consejo Económico y Social (CES), lo pudiera conocer y revisarlo.

Hubiese sido un buen ensayo para la discusión del Pacto Fiscal, pues la actual composición del CES está ajustada a las disposiciones del mandato de la ley.