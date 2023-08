DeMarcus Cousins no cree que la llegada de Chris Paul mejore a los Warriors

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.-La llegada de Chris Paul a Golden State es sin duda uno de los movimientos más importantes de lo que llevamos de verano. Con el objetivo de ser más competitivos a corto plazo, los de San Francisco dieron salida a su gran estrella joven a cambio de un jugador mucho más experimentado, confiando en que sepa encajar mejor en el backcourt y les aporte una mejor toma de decisiones a la hora de la verdad. Sin embargo, no todo el mundo tiene tan claro que esto vaya a ser así en la práctica, y de hecho DeMarcus Cousins ha mostrado sus dudas al respecto en una reciente entrevista.

«Voy a ser sincero: no entiendo el traspaso de Chris Paul» afirmó durante su aparición en SiriusXM NBA Radio. «Llegué a pensar que era un movimiento hecho únicamente por una cuestión de contratos y que lo que querían era liberar espacio salarial para la próxima temporada. Pero a nivel exclusivamente deportivo, no veo cómo esto hace mejores a los Warriors, honestamente».

El ex de Golden State expuso a continuación sus motivos: «Es un jugador de una edad avanzada. Se han desecho de un jugador joven a cambio de uno muy veterano. Por supuesto no voy a desmerecer todo lo que ha hecho Chris Paul a lo largo de su trayectoria, pero en el punto actual de su carrera no creo que mejore al equipo».

«Pero oye, puede que me equivoque» prosiguió. «Tal vez pase este verano por la fuente de la juventud y vuelva al nivel de pelear el MVP o, yo qué sé, el Mejor Sexto Hombre. Quién sabe. Pero basándome en lo que he visto de él en esta última etapa de su carrera y pensando cómo encaja en el equipo, no le veo haciendo a los Warriors dar un salto de calidad».

Cousins no es el único con estas dudas, pues, incluso si el rendimiento de Paul se confirma como positivo para el equipo, el base llega tras varios años de problemas físicos que han generado escepticismo sobre su capacidad para ser verdaderamente útil cuando lleguen los playoffs. Sin embargo, el paso está dado y el riesgo está tomado. Y si la franquicia más dominante de la última década ha decidido que este movimiento les da más opciones de pelear por otro anillo, hay que tenerlos en cuenta.

