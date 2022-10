DeMarcus Cousins: «Lo significaría todo seguir en la NBA»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- DeMarcus Cousins está sin equipo. A sus 32 años y con menos de dos semanas para comenzar la campaña 2022-23, es cada vez más probable que este cuatro veces All-Star deba esperar a que avance el curso para encontrar acomodo. Con tal escenario, ha sido el propio jugador quien ha alzado la voz para reseñar que aún tiene mucho que dar sobre las canchas de la NBA.

«Lo significaría todo seguir en la NBA. Sé que pertenezco a esta liga. Siento que he pagado mis deudas y ganado mis galones. He tenido algunos baches en el camino con lesiones y siempre he trabajado para volver a estar al cien por cien. He trabajado duro para volver a este punto. Solo quiero la oportunidad de mostrar el trabajo que he realizado y sigo realizando. Y por supuesto quiero tener la oportunidad de ganarme el sustento. Me queda mucho en el tanque. Un montón. Siento que en realidad me he convertido en un jugador aún mejor, simplemente perfeccionando todas mis habilidades. No he parado de trabajar en el gimnasio y he mejorado en todos los aspectos de mi juego», comenta a Chris Haynes de Yahoo Sports.

La cuestión es que el deseo de Cousins puede chocar con su realidad en la NBA. Desde la campaña 2016-17 nunca ha jugado más de 48 partidos en una temporada y la pasada, disputada entre Denver Nuggets y Milwaukee Bucks, fue en la que menos jugó (15 minutos por noche) desde su año de novato. Pese a ello, el center cree que en cierto modo está siendo víctima de una mala fama inmerecida.

«Creo que existe una percepción errónea sobre mí como si fuese un monstruo enojado que anda por ahí intimidando y golpeando a la gente, que es difícil entrenar y un cáncer en el vestuario. Creo que todo es falso. Jugué para John Calipari, un entrenador legendario y me dejaba entrenar plenamente. Steve Kerr y Michael Malone darían fe de eso. Obviamente, siempre puedes volver a mi etapa Sacramento. Yo era un niño. Todavía estaba pensando en cómo era este negocio. Ignoraba muchas cosas y manejé otras muchas de manera incorrecta, pero también aprendí de esos errores… Mantener una imagen de mí por el tiempo que pasé en Sacramento, creo que es injusto. Creo que todos deberíamos tener la oportunidad de crecer y cambiar y, de hecho, aceptar ese cambio. Solo quiero una oportunidad justa», sentencia.

Relacionado