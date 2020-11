DeMarcus Cousins jugará para los Rockets de Houston

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Con la salida de Mike D’Antoni, se terminó la era del smallball en Houston. O al menos eso se puede interpretar de su última adquisición. Según ha informado Shams Charania de The Athletic, los Rockets han llegado a un acuerdo con DeMarcus Cousins, para sumarlo a sus filas por un año y con contrato no garantizado.

Conforme a lo reportado, Houston supo mostrar interés en firmar al cuatro veces All-Star antes del reinicio de la NBA en julio. Habrá que estar atentos a como evoluciona Cousins, tras sufrir múltiples lesiones, que lo dejaron sin poder disputar un solo minuto la temporada anterior con Los Ángeles Lakers.

Según se ha hecho eco Chris Haynes de Yahoo Sports, el pívot tuvo un entrenamiento privado con los Rockets en el día de hoy; donde dejó impresionada a toda la organización, disipando cualquier duda sobre su estado de salud. Esto habría convencido a la franquicia tejana de firmarlo tan solo unas horas después.

No queda claro, con este último reporte de Haynes, si Cousins estará disponible para comenzar la temporada, ya que días atrás su representante confirmaba que si bien no existen contratiempos en su recuperación, tardará en reaparecer y no se espera que dispute el primer mes de competición.

Una nueva oportunidad tendrá entonces Cousins, quien supo ser uno de los jugadores más dominantes de la Liga. Veremos si puede poner un nuevo rumbo a su carrera, que se vió truncada en los últimos años por una terrible racha de lesiones.