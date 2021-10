DeMar DeRozan no quiere hacer caso a las expectativas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Bulls llegan a esta temporada con una mezcla de sensaciones que hace difícil saber qué esperar de ellos exactamente. Algunos, ilusionados por los nombres de peso que han llegado, los colocan ya como uno de los tapados de la Conferencia Este, mientras que otros, por contra, confían poco en las nuevas incorporaciones y son escépticos con respecto al potencial de la plantilla. En este contexto, uno de esos nuevos jugadores ha querido quitar peso a las expectativas, señalando que serán ellos sobre la pista quienes se ganen o no el derecho a soñar.

«He estado en equipos en los que se decía que estaríamos en el fondo de la clasificación y acabamos ganando 50 partidos» afirmó DeMar DeRozan en unas declaraciones para el Chicago Sun Times. «Ya he escuchado de todo, y no puedes dejar que eso tenga peso. No puede ser la narrativa la que marque tus objetivos. Hay que salir a la pista, marcar el tono y aceptar cualquier reto. Con el talento que tenemos en este grupo, todos estamos deseando ver cuál es el desafío que tenemos por delante».

El ex de los Raptors sin duda tendrá ganas de demostrar que puede dar más de lo que se espera de él tras varias temporadas en San Antonio en las que ha quedado un tanto en el olvido. A pesar de sus buenos números, la pérdida de competitividad de los texanos a nivel deportivo ha alejado al escolta del foco mediático, algo que puede recuperar al llegar a uno de los equipos que más expectación generan de cara al nuevo curso. Hay muchas ganas de ver qué potencial tienen de verdad estos Bulls, y sin duda el nivel de DeRozan será un importante baremo de cara a definir si estamos ante un proyecto verdaderamente ilusionante o no.

