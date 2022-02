DeMar DeRozan iguala a Jordan con cinco partidos seguidos alcanzando lo 35 puntos para los Bulls

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO.- Cuando Chicago firmó en verano a DeMar DeRozan sabía lo que hacía. Se trataba de un jugador veterano, con un rendimiento notable a prueba de altibajos y que debía ser capaz de elevar el nivel de un equipo que aspiraba a convertirse en élite de la NBA. Ambas partes han cumplido con su papel, cierto, pero lo que pocos podían esperar es que DeRozan pasase a jugar el mejor baloncesto de su carrera para que incluso se pueda defender su candidatura el MVP de la temporada regular.

No exageramos. Lo que comenzó siendo una anécdota, un partidazo de un jugador que todos conocíamos, se ha terminado por convertir en una constante que le ha llevado a ser titular en el All-Star y poder compararse con los mejores –no solo de la actualidad, sino de todos los tiempos–.

Anoche, recibiendo en el United Center a los Thunder, DeRozan volvió a rozar la perfección para concluir con 38 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias y 1 robo. Y por si dicho así suena a poco, resulta que se trata del quinto partido consecutivo que logra al menos 35 puntos, algo que no había hecho nadie con la camiseta de los Chicago Bulls desde Michael Jordan, quien lo firmó en hasta cuatro ocasiones. He aquí la serie de encuentros de DeRozan.

45 puntos contra Philadelphia (18 de 30 en tiros de campo)

38 puntos contra Phoenix (16 de 27 en tiros de campo)

36 puntos contra Charlotte (13 de 19 en tiros de campo)

35 puntos contra Minnesota (14 de 22 en tiros de campo)

38 puntos contra Oklahoma City (12 de 24 en tiros de campo)

No se puede hacer mejor. DeRozan, en su primer año en Illinois, está haciendo historia individual y colectiva, y es que el equipo marcha segundo de la Conferencia Este con 36-21 tras cuatro campañas consecutivas sin estar en playoffs. Poder meter a Jordan en la ecuación, es ya la guinda del pastel.

«Es simplemente un honor estar en el mismo lugar, ya sea por uno u otro récord, que uno de los mejores de todos los tiempos. Es más especial jugando para esta organización. Es un honor. Probablemente no logro medirlo en este momento. No sé en qué rol me encuentro. Simplemente sigo siendo yo mismo», comenta el escolta.

Con semejantes rachas ofensivas, DeRozan ha elevado su nivel este curso hasta un promedio de 27,5 puntos, el cual solo encuentra comparación en la campaña 2016-17, cuando siendo jugador de Toronto Raptors estuvo en 27,3 puntos por partido. La cuestión es que la efectividad del presente prácticamente rompe con toda lógica.

En un ejercicio espectacular, el jugador de Compton está firmando un 51,2% en tiros de campo (récord de su carrera), incluyendo además un 34% en triples (también récord de su carrera). A tales guarismos suma 5,2 rebotes y 5,1 asistencias para estar siendo una de las grandes referencias de la temporada.

«Es realmente increíble verlo jugar noche tras noche. Cuando llega a sus lugares en la cancha, es un jugador increíblemente único… Es un excelente anotador», expresa Billy Donovan, su entrenador, quien está disfrutándolo desde el banquillo.

