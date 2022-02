DeMar DeRozan cree que los Bulls no necesitan hacer traspasos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO.- Chicago no está viviendo su mejor momento de la temporada, pero a nadie escapa que este ha llegado con una plaga de lesiones que se ha llevado por delante a piezas esenciales del esquema: Zach LaVine se ha perdido partidos y Lonzo Ball y Alex Caruso son baja de larga duración.

Con ese contexto, DeMar DeRozan ha sido cuestionado por el cierre del mercado de traspasos (10 de febrero) y si ve a los Bulls moviéndose en el mismo. Para el escolta All-Star, el trabajo de los despachos ya está hecho y ahora se trata únicamente de recuperar efectivos y trabajar para ser el mejor equipo posible.

«Es algo de lo que hablan los medios. Nosotros no hablamos de eso. Nos falta Lonzo Ball, uno de los mejores bases de esta liga; Alex Caruso, uno de los mejores defensores de esta liga; Patrick Williams, una de las jóvenes estrellas de esta liga… No hemos tenido a esos chicos, pero los tenemos en el equipo y volverán. No tenemos que preocuparnos ni estresarnos por no tener a nadie más», comenta en declaraciones a Joe Cowley de Chicago Sun-Times.

Como es lógico, los de Illinois estarían encantados con la posibilidad de mejorar el roster, pero tampoco se ven muchas vías para que eso ocurra. En los anteriores mercados fueron muy agresivos para incorporar a jugadores de la talla de Nikola Vucevic, Lonzo Ball o el propio DeRozan. Además, tales movimientos están alabados por los resultados en la cancha, los cuales han sido realmente buenos con todos sus elementos sobre el parqué. No tienen necesidad de hacer nada, salvo que caiga un regalo.

