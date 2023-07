Demandan mejoras en la movilidad para personas no videntes en Santiago

Por Adalgisa Castillo

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Sofía Castillo de Reyes, presidenta del Patronato de Ciegos de Santiago, reafirmó el compromiso y el desafío que implica para las personas ciegas desarrollar sus habilidades y poder utilizarlas en la ciudad ante las numerosas construcciones y cambios.

En ese sentido, aboga por la inclusión de políticas públicas y una mayor en la ciudad, donde existen vías y establecimientos que pueden facilitar la libre circulación de las personas ciegas. No todos cuentan con un celular con GPS que les indique la ruta por donde ir.

Dijo: «Se necesitan más calles señalizadas en la ciudad, semáforos que les permitan conocer o escuchar el color que presentan en el momento, los cuales no existen, y empatía por parte de los ciudadanos para ayudar a estas personas en sus actividades y cuando se encuentran en la zona».

En cuanto a la cultura de inclusión en el país, afirmó que están trabajando en ello y están pidiendo al sector empresarial que contrate a personas ciegas en sus empresas, ya que tienen otros sentidos más desarrollados y pueden hacer un excelente trabajo.

“En el patronato nos dedicamos a capacitar a las personas ciegas, enseñándoles a leer en Braille, caminar por la calle, llevar una vida independiente en casa, vivir por sí mismos, realizar manualidades y caminar con el bastón”, puntualizó.

Aseguró que las personas ciegas tienen la capacidad de desarrollar varias habilidades, desde contestar un teléfono en la oficina hasta empacar por su sentido del tacto y otras actividades.

«En la actualidad, muchos ciegos se encuentran desempleados, y ha sido muy limitado el número de empleados en los centros de masajes», enfatizó.

Durante su participación en el programa conducido por Glenn Davis, Adalgisa Castillo y Kismel Cruz, Sofía Castillo comentó sobre el uso correcto del bastón y el significado de los colores. Explicó que el blanco indica que van a subir o bajar, el blanco y verde indica baja visión, y el blanco y rojo indica ciegos y sordos.

Exhortó a las personas que deseen ayudar a los ciegos en las vías a que lo hagan guiándolos desde el hombro para que ellos les sigan.

Entiende que el país no cuenta con las posibilidades de brindar oportunidades a los ciegos para formarse a nivel superior, ya que el sistema no tiene contemplado un material que les permita desarrollarse y adaptarse a su condición. «Un ciego tiene que enfrentarse a muchos obstáculos para ir a la universidad, porque las facilidades no están disponibles al cien por ciento».

Agregó que el sistema educativo en el país, tanto en las escuelas públicas como en los colegios privados, debe incluir el sistema Braille con el objetivo de adaptar a los niños.

En su actividad más reciente, denominada «Tarde de té», cuyo objetivo es recaudar fondos para cirugías de cataratas como parte de los trabajos realizados por el patronato en la prevención de la ceguera, se destacó que la mayoría de las personas con problemas de visión que podrían recuperarse son de escasos recursos y no pueden costar una cirugía.

Castillo aseguró que el presupuesto recibido por parte del estado no ha sido suficiente, ya que se divide entre las cuatro sucursales, llegando a Santiago una proporción baja. Este presupuesto debe ser distribuido para cubrir los salarios de los docentes, asesores y otros gastos.

En ese sentido, afirmó: «En cuanto a los servicios que brindamos a los ciegos, debemos realizar actividades para recaudar fondos».

Se demanda un mayor presupuesto para poder satisfacer las demandas de operaciones que realizan el patronato, que oscilan entre 10 y 15 personas al mes, con un costo de entre 35,000 y 40,000 pesos por cada una, además de los medicamentos donados y los costos de los análisis que son cubiertos por la institución.

Hizo un llamado a la ciudadanía ya los sectores diferentes, especialmente al empresariado, para que apoyen e identifiquen con este sector que tanto lo necesita. Destacó que, al igual que se apoya la lucha contra el cáncer y otras enfermedades, es necesario brindar apoyo a los ciegos.

Apeló a la buena voluntad de las personas para que apoyen y patrocinen a los ciegos con la cantidad que consideren y puedan brindar cada mes. Aquellos que trabajan en el patronato se esfuerzan por fomentar y promover esta iniciativa.

Las causas de pérdida de visión entre las personas atendidas por el patronato han sido el glaucoma, una enfermedad principal silenciosa, y la diabetes. Se brinda apoyo a través de consultas a bajo costo en el centro oftalmológico y se proporciona acompañamiento a quienes han perdido la vista.

Sofía informó que las estadísticas de personas jóvenes con discapacidad visual han advertido más de lo que se podría pensar. «En la actualidad, hay más jóvenes ciegos que adultos mayores».

Relacionado