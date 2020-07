Demandan de nuevo a los creadores de “Stranger Things” por robar ideas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Los creadores de “Stranger Things“, los hermanos Matt y Ross Duffer, y la plataforma Netflix fueron demandados por supuestamente haber robado la idea de esta famosa serie de un guion para otra ficción llamada “Totem“.



No es la primera denuncia contra esta producción por supuesto plagio, ya que en 2018 el director Charlie Kessler sostuvo que los Duffer se aprovecharon de una idea suya sobre la que charlaron en 2014 durante una fiesta en el Festival de Cine de Tribeca, aunque finalmente retiró los cargos presentados ante la Justicia.



Al parecer, y como señala el medio especializado The Wrap, la nueva demanda presentada en la Corte Federal de California (EE.UU.) no guarda relación con la anterior.



En el escrito, la compañía Irish Rover Entertainment afirma que “Stranger Things” copia muchos aspectos, incluida la “trama, secuencia, personajes, tema, diálogo, ambientación y entorno, así como los derechos de autor del arte conceptual, de un guion escrito por Jeffrey Kennedy, llamado “Totem“.



Según su versión, ambos proyectos estarían conectados por un profesional llamado Aaron Sims, quien trabajó con el guionista en el desarrollo de ese proyecto y posteriormente fue contratado para trabajar en el departamento de arte de las dos primeras temporadas de “Stranger Things“.



La demanda trata de detallar aspectos paralelos de ambos proyectos.



“En ‘Totem‘ uno de los personajes es una niña llamada Kimimela o ‘Kimi’ para abreviar que tiene poderes sobrenaturales y ayuda a sus amigos a encontrar la puerta del portal a un plano sobrenatural alternativo”, describe para comparar con la ficción de Netflix.



“En ‘Stranger Things‘ uno de los personajes es una niña llamada Eleven o ‘El’ para abreviar que tiene poderes sobrenaturales y ayuda a sus amigos a encontrar la puerta del portal a un plano sobrenatural alternativo”, continúa.



En un comunicado, publicado por The Wrap, Netflix afirma que Kennedy ha “vendido estas teorías conspirativas durante años” a pesar de que ya han explicado que los creadores de “Stranger Things” “nunca han oído hablar de él o de su guion sin publicar hasta que amenazó con demandarlos”.

