Demandan ajustar emisiones de Punta Catalina a las normas europeas y de OMS

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-En el acto de puesta en circulación del libro Informe Final del Estudio sobre la contaminación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, CTPC, celebrado en la tarde de este lunes, 6 de marzo, en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, diferentes expositores demandaron que las emisiones de las plantas de carbón de Punta Catalina se ajusten a las normas europeas y de la Organización Mundial de la Salud, OMS.

Señalaron que lo correcto es cerrar la Central Punta Catalina por la letalidad de la contaminación de estas plantas de carbón que afecta la provincia Peravia, el resto del país en dirección oeste, a toda Haití, llegando a la costa este de Cuba y Jamaica.

Sin embargo, dijeron, que si el Gobierno dominicano mantiene en operaciones estas plantas debería por lo menos ajustar sus emisiones de micropartículas, de gases ácidos y de metales pesados, especialmente de mercurio, a las normas guías europeas y de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para proteger a la población y al medio ambiente.

El profesor Enrique de León, vocero del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, en su intervención afirmó que estas plantas cuentan con dos sistemas, el sistema FGD y el AQCS que si funcionan correctamente y se les da el mantenimiento apropiado, podrían operar bajo las normativas europeas y de la OMS.

Advirtió que para que estas plantas bajen sus emisiones también es imprescindible solucionar las fallas técnicas estructurales, “porque estas fallas incrementan la contaminación al igual que, por ejemplo, un vehículo que si no funciona correctamente su contaminación es mayor”.

Negociación con la provincia Peravia y las comunidades

El profesor de León planteó que el Gobierno y la administración de Punta Catalina deben sentarse con la provincia Peravia, sus comunidades y organizaciones para fijar una fecha de cierre de esta central si no es posible sustituir el carbón por otro combustible menos contaminante, y poner en ejecución un plan de reducción de las emisiones de micropartículas, de gases ácidos y metales pesados, de mitigación y de resarcimiento de los daños que produce la contaminación, e indemnizar a las víctimas.

“Estamos en la mejor disposición de impulsar estas negociaciones para proteger a la población de un grave daño que está recibiendo como resultado de que Punta Catalina está generando electricidad a costa de la salud de la provincia Peravia”, expresó.

“Estamos proponiendo que las micropartículas 2.5 micras no pasen de 10 miligramos por Nm3, que el dióxido nitrógeno no rebase los 150 miligramos por Nm3, el dióxido de sulfuro no exceda los 130 miligramos por Nm3 y que el mercurio no sea mayor de 125 miligramos, habitante/año. Las emisiones oficialmente declaradas por Punta Catalina son de 30 miligramos por Nm3 de micropartículas, de 400 miligramos por Nm3 de dióxido de nitrógeno y de dióxido de sulfuro, y 589.7 miligramos anuales por habitante de mercurio que son niveles mucho más elevados que las normas guías europeas y de la OMS”, observó.

Dijo que en la realidad las emisiones de Punta Catalina han sido mucho más altas que las declaradas oficialmente, especialmente en los años 2020 y 2021, cuando las plantas operaron sin los sistemas que reducen las emisiones y suprimieron la cal para que los cementeros pudieran utilizar las cenizas de estas plantas.

La electricidad basada en quema de carbón es la más cara del mundo

En su discurso de León fue enfático en desmentir al presidente de la República Luis Abinader, quien en su rendición de cuentas sostuvo que Punta Catalina era la planta con mayor rendimiento.

“Punta Catalina es una planta de carbón con una tecnología subcrítica, que es una tecnología muy atrasada, cuya eficiencia apenas llega a un 38% y, si el presidente Abinader dice que esta central es eficiente por las supuestas ganancias que le deja al Gobierno, tampoco es verdad, porque esas supuestas ganancias son costos de producción que esta termoeléctrica no paga, sino la población con el deterioro de su salud, con la pérdida de sus vidas y con el dinero de las familias para costear la asistencia médica”, indicó.

Explicó que la electricidad a base de la quema de carbón mineral es la electricidad más cara del mundo porque se debe incluir en su costo de producción los impactos negativos que son inherentes y exclusivos del carbón.

Recordó que el actual presidente de la República, hace unos años cuando estaba en la oposición, coreaba junto a cientos de miles de manifestantes que marchaban por las principales ciudades del país, que Punta Catalina era el cuerpo del delito.

“Queremos saber cuándo se iniciará el proceso para investigar y castigar los actos de corrupción cometidos en Punta Catalina prometido por el actual mandatario durante la campaña”, se preguntó.

“Causa asombro y estupor que el Grupo Maire Tecnimont tenga en el presente a su cargo la gerencia técnica de Punta Catalina, una empresa acusada por el fiscal de Milán, Italia, Isidoro Palma, de delitos de corrupción en esta termoeléctrica. Si los principales ejecutivos de esta empresa no están presos en Italia por estos delitos, se debe a que el procurador Jean Alain Rodríguez, y posteriormente la magistrada Miriam Germán, impidieron al fiscal de Milán llegar al país para reunir las pruebas de la corrupción cometida por esta empresa italiana en Punta Catalina”, testimonió.

De León presentó un pliego de once puntos que reclaman las comunidades más directamente afectadas por la contaminación de Punta Catalina que incluye el establecimiento de un monitoreo con la participación de las comunidades, ajustar las emisiones a las normas europeas y de la OMS, establecer una unidad médica especializada en el Hospital de Nizao, el traslado fuera del país de las montañas tóxicas de cenizas depositadas en el batey San José y la ejecución del plan de mitigación de la contaminación establecido en el Estudio de Impacto Ambiental de esta central.

También refirió entre las demandas, indemnizar a los pescadores de Nizao y de Paya por la pérdida de la pesca, a los propietarios de inmuebles en la playa Sabana Uvero de Paya cuyas propiedades fueron afectadas por el mar por culpa de la construcción del espigón del puerto carbonero, y a las personas que han enfermado a causa de la contaminación de Punta Catalina.

Panel de expertos

En el acto de puesta en circulación se presentó un panel de experto constituido por el ingeniero agrónomo Milton Martínez, por el doctor en costa y en vida marina, Adrián Gutiérrez y por el epidemiólogo, Carlos Sánchez.

En sus respectivas intervenciones estos expertos que acompañaron a las comunidades en la elaboración del estudio que publica el libro, resumieron los impactos que la contaminación de Punta Catalina ha causado en la calidad del aire, en la producción agropecuaria, en la salud humana, especialmente en el municipio de Nizao, y los estragos producidos en la costa y en la vida marina por estas plantas de carbón y su construcción.

En el discurso de clausura, Euren Cuevas Medina, director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, aseguró que el Gobierno se equivoca contratando electricidad generada con fósiles para abastecer de electricidad al país.

“Vamos hacia un callejón sin salida, hacia el apagón general, colocando en violación de la ley ambiental barcazas con derivados de petróleo o con gas natural, y auspiciando en tierra plantas de gas natural, porque estos combustibles seguirán inestables y con precios en alza como resultado de la situación geopolítica mundial en cuyo epicentro está la guerra en Ucrania”, describió.

Expuso que el Gobierno debe hacer una apuesta seria y coherente por las energías renovables para sustituir los fósiles, principalmente el carbón, a través de las diferentes fuentes de energía renovable, en el plazo más breve posible.

Informó que RD 100% Renovable a la que pertenecen INSAPROMA y CNLCC junto a cooperativas y empresas instaladoras de sistemas solares, produjo con el Ministerio de Energía y Minas un plan masivo de instalación de paneles solares en techos y de reducción de subsidios eléctricos.

Expresó en su intervención que tanto el plan masivo de instalación de paneles solares como la propuesta que igualmente se le propuso al Ministerio de Energía y Minas de celebrar subastas internacionales de energías renovables, están “en el aire” sin que el Gobierno tome una decisión de ejecutar estas propuestas.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la profesora Domínica Virtudes Martínez de la Coalición Por la Salud y el Medio Ambiente de la provincia Peravia, y el comunicador Anthony Franco de Radio Salvación Internacional 810 AM, fue responsable de la conducción del acto.

