Delvys Lanfranco, uno de los emplazados por Macurrulla, asegura que nunca lo ha difamado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – “No he difamado al ministro Lisandro Macarrulla, solo he compartido en mis redes sociales informaciones de medios locales, líderes de opinión y funcionarios del Gobierno, a lo que, como ciudadano, entiendo tengo todo el derecho”, dijo este miércoles Delvys Lanfranco

Lanfranco es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y uno de los dos emplazados por el ministro de la Presidencia a retractarse públicamente de lo que considera una campaña injuriosa en su contra, vertida a través de redes sociales.

Asimismo, dijo admirar la trayectoria como empresario de Macurralla y aclaró que no tiene nada personal en su contra, sin embargo, indicó que como funcionario público, debe responder a cualquier inquietud de los ciudadanos.

