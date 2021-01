Delonte West ya está recuperado, tras andar como vagabundo a causa de las drogas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERIOR.- La NBA es una coctelera llena de personalidades controvertidas en la que, además de finales felices, también los hay trágicos. En numerosas ocasiones jóvenes jugadores de entorno dudoso no son capaces de aprovechar el respaldo económico y la fama que ofrecen jugar en la mejor Liga de baloncesto del mundo. Este es el caso de Delonte West, un jugador de primer nivel durante casi una década y que según hemos podido ver no está pasando por sus mejores días. El ex de los Cleveland Cavaliers fue visto pidiendo dinero en Dallas con un aspecto muy desmejorado.

Ante esta situación muchas personalidades del mundillo le tendieron la mano y se ofrecieron para prestarle ayuda. Doc Rivers y Jameer Nelson fueron los primeros en hacerlo, y se encargaron de buscar al ex jugador. La NBPA también se ha puesto en contacto con él y ha intentado apoyarlo en esta lucha que mantiene abierta frente al diagnosticado trastorno bipolar que padece.

No obstante, fue Mark Cuban el que más hizo por sacar a Delonte West de la indigencia interviniendo de forma directa, rápida y eficaz. El propietario de los Dallas Mavericks, equipo por el que pasó el protagonista en cuestión, se encargó de localizarlo y trasladarlo a un hotel. A partir de ahí, el empresario intentaría recuperar la estabilidad en esta vida tan precaria pagándole un tratamiento de rehabilitación.

Un esfuerzo que no ha caído en saco roto, pues la propia clínica a la que acudía con asiduidad Delonte le ha ofrecido un empleo estable. Según informa Shams Charania, este centro terapéutico de Florida especializado en deportistas cuenta con el ex de los Mavericks como trabajador. Por último, destacar que Cuban sigue con regularidad la progresión personal del de Washington. Tal es así que en septiembre le habría reunido con su madre, una figura familiar que no veía desde hace tiempo.