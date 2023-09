Deloitte actualizará sobre el impacto de las normas internacionales de información financiera

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El análisis financiero permite identificar los aspectos económicos y financieros y las condiciones en que opera una empresa. Su correcta implementación facilita la toma de decisiones gerenciales, por lo que, se deben seguir lineamientos internacionales para definir y evaluar cada aspecto. Para trazar estas pautas, existen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las cuales establecen las informaciones que deben incluirse en los estados financieros y la forma de presentar estos datos en dichos informes.

Precisamente, para analizar los aspectos más relevantes de estas normas, durante este mes de septiembre y octubre, Deloitte impartirá un módulo virtual de actualización en NIIF. El mismo lo desarrollarán expertos de Auditoría y Assurance de Deloitte en la región de Centroamérica y República Dominicana, quienes explicarán, de forma detallada, la implementación de cada norma y su impacto en las organizaciones.

“La información contable confiable, oportuna y relevante en la toma de decisiones por parte de los usuarios de estados financieros se hace cada vez más importante. Aplicar adecuadamente un marco contable aceptado internacionalmente como son las NIIF, genera grandes beneficios al momento de elaborar y presentar los estados financieros. En la actualización que realizará Deloitte analizaremos, entre otros temas, las diferencias más relevantes entre las NIIF Full o NIIF para Pymes, estudiando a profundidad las ventajas y desventajas de la aplicación de cada marco contable y también analizaremos el impacto de implementación de algunas NIIF”, manifestó Álvaro Castagneto, Socio Líder de Auditoría y Assurance de Deloitte República Dominicana, Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

Temas de la capacitación

Como parte de este módulo de capacitación de NIIF, los especialistas de Deloitte abarcarán también aspectos relacionados con Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), entre ella: la NIC 21, que trata sobre los efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera y, además, cómo se define la moneda funcional de la compañía con base en esta norma, ya que la misma está determinada por el entorno económico principal en el que opera la entidad, que es, normalmente, aquel en el que ésta genera y emplea el efectivo principalmente.

También se abordarán temas relevantes con la NIC 36, norma que está relacionado con el deterioro del valor de los activos, y en esencia, establece los procedimientos que una entidad debe aplicar para asegurarse que sus activos estén contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable. También se abordará cuál es la interrelación de la NIC 36 y la NIC 40 de Propiedades de inversión.

Otros de los contenidos serán las NIC 1 sobre Presentación de estados financieros, NIC 8 de Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, NIC 37 de Provisiones, pasivos y activos contingentes y NIC 40 de Propiedades de inversión. Asimismo, se analizarán las NIIF 5 de Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones descontinuadas y NIIF 15 sobre Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, entre otras.

Cada una de estas normas marcan las pautas a seguir para que los estados financieros de las organizaciones sean prácticos y concluyentes en la toma de decisiones de la gerencia, convirtiendo a las NIIF en el lenguaje unificado de la contabilidad en el mercado global. El módulo de capacitación que realizará Deloitte será algunos días entre el 19 de septiembre al 31 de octubre 2023. Para más información, los interesados pueden comunicarse al correo: rricart@deloitte.com.

