Dellin Betances podría ejercer su opción y mantenerse con los Mets para el 2021

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El relevista dominicano Dellin Betances podría continuar con los Mets de New York para la próxima temporada, evitando irse a la agencia libre de Grandes Ligas.

Según publicó el periodista Jon Heyman en su cuenta de la red social Twitter, Betances ejercería su opción de jugador por seis millones de dólares, dejando de lado la compensación de tres millones que recibiría de no ser ejecutada.

— Jon Heyman (@JonHeyman) November 1, 2020