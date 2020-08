Delincuentes mantienen en zozobra a Villa Consuelo; cometen fechorías en narices de policías

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Residentes en el populoso sector de Villa Consuelo, en esta capital, están pegando el “grito a cielo” por la de robos y asaltos a manos armadas que se registra en ese barrio sin que las autoridades policiales hagan nada para enfrentar la situación de inseguridad.

Lamentan que a pesar de que en la calle Doctor Manuel Tejada Florentino, hay un destacamento de la Policía Nacional, y los bandoleros cometen sus fechorías a cualquier hora del día o la noche en las narices de los propios policías.

En la tarde de este jueves, se produjeron dos atracos en la calle Charles Piet, esquina Barahona, próximo a la Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV), donde los delincuentes despojaron de sendos celulares y una cadena de oro a una joven de nombre Yovanka y al periodista Abrahan Montero. Los desaprensivos andaban a bordo de una motocicleta.

Pero como si no fuera nada, el pasado 31 de mayo también dos hijos del periodista Montero, entre ellos una niña de 10 años, fueron asaltados a punta de pistola cuando se encontraban sentados en la acera de su vivienda.

Algunos residentes en el sector afirman que los atracos son frecuentes Villa Consuelo y que muchos de sus actores supuestamente residen en el denominado “Patio Azul” en la calle Pimentel, en el barrio San Carlos, y que la Policía conoce a los delincuentes.

“Ya nosotros no sabemos qué vamos hacer con los delincuentes, estamos indefensos y con temor a ser atracados a cualquier hora del día o la noche. No se puede salir a las calles por temor a los bandoleros”, dijo una señora que no quiso ofrecer su nombre por temor a represalia.

Agregó: “Pero lo que más nos preocupa es que habiendo dos destacamentos de la Policía en este sector, los atracadores cometen sus fechorías en las narices de los policías, que muchas veces no hacen caso a las denuncias que se hacen sobre los robos en la zona”.

