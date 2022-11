Delincuencia, Estadísticas y Medidas

Abogado, Magister en Seguridad y Defensa Nacional, Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario.

j.morelperez@gmail.com

Twitter @ElgranMorel

La Sociedad dominicana ha despertado en las últimas semanas en una verdadera sensación o percepción de inseguridad, que viene mucho antes de los episodios de Villa Mella, como estudioso del tema y no ser de los autoproclamados “expertos”, -que sin saber donde se titularon como tal, pero ahí están haciendo opinión hablando de todo y de nada-, me atrevo una vez mas sugerirle a los tomadores de decisión la adopción de medidas reales y factibles, para disminuir, la incidencia criminal/delictual del país.

Lo primero es que el centro de análisis de datos, del Ministerio de Interior y Policía, debe sincerar el índice de criminalidad, toda vez que las estadísticas que presenta en su boletín anual obvian indicadores estandarizados a nivel internacional para medir la tasa de criminalidad, como raterismo, ciberdelitos, robos en locaciones habitadas -incidencias estas que no son tabuladas por el famoso centro-; sin estos datos es imposibles adoptar medidas de securitizacion, peor aun partiendo del flaco y flojo medidor donde solo la prioridad es los homicidios y violencia domésticas, seria innecesario la intervención de Villa Mella, pues solo se han registrado 3 muertes violentas, pero dejémosle al profesor Daniel Pou, destacado miembros de los expertos en seguridad, el tema de las estadísticas del centro.

Como medidas sugeribles, para mitigar el impacto delincuencial, en el país, necesariamente para lograr ese objetivo hay desarrollar políticas, haciendo uso de estrategias orientadas al logro de metas a corto y mediano plazo, priorizando el manejo de la inteligencia sobre el de las investigaciones, ya que para un buen resultado de seguridad se necesita información de inteligencia orientada a detectar, prevenir, disuadir, contener y posibilitar la desactivación de riesgos y amenazas u ocurrencias de incidencia delictual, además que el subsistema de Inteligencia Criminal sirve para la prevención del delito y se encuentra fuertemente vinculada a la recolección y procesamiento de información para las estrategias de contrainteligencia que permitan identificar los agentes sobornables y la infiltración del crimen organizado a las agencias y entes de seguridad y de procuración de justicia.

Sería una misión casi imposible sin la articulación de una coordinación con las juntas de vecinos de nuestros barrios, la activación de los comités de seguridad barrial y no escuchar aquellos que por la máxima de la experiencia pueden aportar a la solución del tema, por lo que los tomadores de decisión deberían además de la creación de los comités barriales de seguridad, de la mano de las juntas de vecinos, iglesias, clubes, etcétera, convocar a un gran encuentro, dialogo, debate donde participen los órganos estatales, las fuerzas vivas de la nación, los exdirectores generales de la policía, los estudiosos del sistema de seguridad y comunidad de inteligencia, -incluyendo los “expertos”- para tratar de definir cuáles son las reales debilidades de todos los órganos pertenecientes al sistema de seguridad pública, Comenzando por la caricatura del consejo de seguridad y defensa nacional, así como el de seguridad ciudadana ambos de reciente creación.

Mientras ese debate se produce tendría que disponerse la rotación total de los mandos que operan en torno a la seguridad publica y el subsistema de inteligencia que le ocupa, esto sin abandonar las Políticas de índole social que se necesitan por las deudas humanas que tenemos con nuestro barrios, lo que obliga por parte del gobierno central adoptar una tercera medida sería la intervención de varios ministerios en las ciudades de mayor índice de criminalidad como funciono el gobierno en las provincias, desarrollando programa sociales, brindando a nuestros jóvenes la asistencia y motivación que no tienen por lo cual caen en la delincuencia, nuevos programas de capacitación para que se sientan comprometidos, a esto se le debe sumas medidas que puedan parecer odiosas pero son necesarias, como disponer la realización de retenes incrementar la inteligencia delictual/criminal (DICRIM, DINTEL, DNCD), conjuntamente con la realización de operativos preventivos y de respuesta tempranas que pudieran incluir Allanamientos y apresamientos

A largo y mediano plazo se necesita de componentes policiales con mayor capacidad de respuestas una cuarta medida estribaría en que los policías recién graduados sean enviados a cursos especializados: lince, comando y de preparación a nivel internacional en el estado federal de México que es la que tiene el índice más bajo de criminalidad donde está el instituto de Nuevo León

Como sociedad debemos entender que este es un problema de toda la nación y para enfrentarlo con cierto grado de éxito se debe contar con la participación de toda la ciudadanía, por eso la quinta medida seria una eficaz campaña mediática orientada a lograr el incremento de la conciencia ciudadana y que la sociedad acate y respete las normas necesarias para vivir en un ambiente seguro, donde se respete a la policía y los policías a la ciudadanía.

Finalmente seguiré como Montesinos, diciendo que “una voz clama en el desierto” y sé que mis sugerencias pueden ser que no sean escuchadas ni tomadas en cuentas, pero no podrán decir “No nos los dijeron”.

Relacionado