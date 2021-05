Deligne marcará un antes y un después en el MOPC, con una gestión garantizada

Deligne Ascención Burgos: trabajador, sencillo y exitoso.

Por Ramón Cabral y Ramiro Estrella

Ha sido un buen hijo, un buen esposo, un buen padre, un buen amigo, solidario, trabajador, dedicado, honesto, un excelente y exitoso profesional de la ingeniería, al igual que dirigente político del Partido Revolucionario Moderno abrazando siempre las mejores causas políticas, y al lado de los más necesitados para socorrerlos.

En nuestros accionar, los seres humanos estamos compelidos a transitar por caminos diferentes, nos vemos envueltos en situaciones favorables y adversas que cambian de un estado a otro, unas veces buenas y otras malas.

Pero lo más importantes para los seres humanos es lograr el éxito deseado por encimas de esas situaciones que nos rodean y que muchas no son tan halagüeñas.

El éxito no es tan fácil para algunos, pues la misma vida se encarga de colocarnos trabas en medio del camino, y para alcanzar el éxito, entonces tenemos que actuar con mucha voluntad, energía, pasión, decisión, destreza, inteligencia, y con mucho sacrificio.

Y eso es precisamente es lo que ha hecho en su ejercicio profesional y político, Ascención Burgos, para ser tomado en cuenta en las posiciones que ha ocupado en la administración pública, ahora en el ministerio de Obras Públicas, donde en poco tiempo que se ha granjeado el apoyo de amplios sectores nacionales, por el gran trabajo desempeñado.

Nosotros conocimos a Deligne Ascención en los años setenta, estableciendo desde ese momento una amistad fundamentada en solidas conversaciones de contenidos sociales y políticos.

En ese momento estábamos vinculados con la Línea Roja del 14 de Junio, y Ascención con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), por lo que teníamos algunas diferencias en nuestros enfoques acerca de muchos tópicos de la vida nacional, pero siempre en el marco del respeto y la cordialidad.

Luego, nuestras diferencias políticas desaparecieron por completo cuando ingresamos en el PRD en 1978. De ahí en adelante las futuras conversaciones con Deligne se hicieron más amenas y amistosas.

Y he aquí lo que ha dicho el mismo ingeniero Deligne Ascención: Yo me crie con mi abuela hasta los 14 años, una infancia muy bonita con mucha inocencia, en la que yo hasta los 15 años jugaba soldado. Fíjate uno como ser humano siempre le gusta hablar de sus orígenes, mi padre estuvo en la Revolución de Abril del 65. Eso provocó que estando yo pequeño mi padre tuviera en el exilio.

Recuerdo que mi madre me decía que estando yo muy pequeñito, con dos años, me compraron un radio y que yo en vez de escuchar música profería las noticias.

Mi abuela con un carácter bien fuerte casi no me dejaba jugar con otros niños y eso hizo en mi se desarrollaran dos cosas: primero la imaginación que procede del tu jugar solo, y la lectura, porque a partir de eso momento no creo que en mi vida haya habido una semana sin que yo haya tenido un libro en mis manos.

Eso te dice que ya venía de fábrica con genes con vocación para la actividad política.

Me gustan los viajes de cualquier naturaleza y soy un apasionado del mar, pero mi principal ambición es la lectura.

En la casa ahora con la pandemia tuve que ejercitarme acompañando a mi esposa en las labores domésticas, pero yo nada más friego (se ríe).

La música me gusta, desde el bolero, balada, el son, ranchera, música country, y aprecio la música como el elemento que dulcifica el espíritu y que nos renueva y nos da energía a los seres humanos,

Yo he entendido y he visto siempre en la política, primero una actividad noble, se sacrifican muchos aspectos, ciento han sacrificado hasta la propia vida. Dentro de la política también ha habido en todo lo tiempo quienes le han dado un uso distinto, que no es simplemente el manejo del poder, sino que es trabajar en favor de las colectividades, en favor de la humanidad, de trabajar en favor del ser humano, como un buen amigo, como una gente cercana y solidaria, alguien que, con sus defectos, muchísimos defectos, ama la condición de ser humano.

Veamos estos importantes datos sobre el ingeniero Deligne Ascención Burgos: Nace el 08 de febrero del 1963 en Santo Domingo, República Dominicana. Designado mediante decreto 324-20 como Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones el 16 de agosto de 2020.

En el 1987 se gradúa de Ingeniería Civil en la Universidad Central del Este (UCE). En el 2008 la Universidad de la Tercera Edad (UTE) le otorga el título de Licenciado en Derecho. También cuenta con una Maestría en Derecho Internacional y Diplomacia, así como una Especialidad en Alta Gerencia de la misma casa de altos estudios.

Realizó un Doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho en la Universidad del País Vasco y un Máster oficial en Sociedad Democrática en la misma institución académica.

Ha sido Viceministro de Educación, Subsecretario de Infraestructura Escolar en la Secretaría Nacional de Educación. Director de Tránsito Urbano en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, y director de la Unidad Ejecutora de Proyectos del Banco de Desarrollo de Estado de la República Federal de Alemania, KFW.

En el ámbito privado es el actual presidente de A y B Constructora, empresa dedicada a la construcción de obras civiles.

Además, es Docente de Desarrollo Económico y Liderazgo, Derecho Internacional Público Privado Constitucional, Introducción al Derecho, Derecho Comparado y Gerencia Política en las siguientes instituciones académicas: Universidad de la Tercera Edad (UTE), Instituto Nacional de Ciencias Exactas, Instituto de Formación Política Dr. José Francisco Peña Gómez y en la Universidad Católica de Santo Domingo.

En la actualidad es Secretario Nacional de Organización del PRM.

El objetivo principal del ministro, es guiar al MOPC a ser un ente de referencia para los demás Ministerios en materia de compromiso, ética y transparencia.

Ahora bien, entre las principales acciones despegadas por el Ministerio de Obras Públicas, bajo la gestión de Ascención Burgos, tenemos que destacar la figura del “Peón Caminero”.

El peón caminero fue en España el operario encargado de cuidar a pie, del camino o carretera del estado, en cada legua, unidad de distancia equivalente a unos cinco kilómetros y medio. En España esta figura fue creada en el siglo XVIII concretamente en 1759 y durante el reinado de Fernando VI.

Se hallaban establecidos en los caminos para su conservación continua e inmediata, y de legua en legua unos peones con el título de camineros y uso de bandolera, que estaban encargados de practicar en la legua que les estaba señalada las recomposiciones que eran necesarias. Gozaban de la dotación de cinco reales diarios además de casa habitación que, en los caminos nuevos, estaba situada en la mitad de la legua que les estaba señalada. Las obligaciones de los expresados peones camineros de bandolera estaban consignadas en los títulos que se les expedían.

En nuestro país será un Programa Comunitario de Acción Vial, cuyo objetivo fundamental es la creación de empleos directos en las diferentes comunidades del país.

Este es un programa importantísimo desde el punto de vista social y económico, por cuanto será ejecutado por los mismos habitantes de la comunidad en cada demarcación, generando centenares de empleos y conservando las buenas condiciones de los caminos vecinales.

El objetivo de este programa es poner en práctica la cultura del mantenimiento vial, disminuyendo los costos dedicados a la reconstrucción y rehabilitación de caminos vecinales.

“Con este programa buscamos poner en funcionamiento una estructura capaz de desarrollar proyectos de mantenimiento vial, el cual será ampliado en todas las provincias del país y estimular la calidad de vida de las comunidades, a través de un proyecto socioeconómico”, ha dicho Deligne

Bajo su mandato en el MOPCD se han realizado decenas de acciones, entre las que podemos destacar las licitaciones, una muestra fehaciente de la claridad y transparencia en que se ha manejado esa dependencia oficial. Estas licitaciones han sido y son condiciones sine qua non para las adjudicaciones de las obras del MOPC en pleno apego a las leyes del país y a los procedimientos establecidos.

Bajo la rienda del actual ministro de Obras Públicas y Comunicaciones han sido puestas en funcionamiento cientos de acciones en beneficios directos de todas las comunidades, tales como puentes, carreteras, caminos vecinales, entradas, etc.

Es justo resaltar aquí que este Ministerio ha implementado un programa sostenido de mantenimiento de todas las carreteras, avenidas, autopistas, puentes, elevados, caminos vecinales y las principales entradas de nuestras comunidades.

En fin, la gestión de Deligne Ascención está marcando un antes y un después, ya que el MOPC se mantiene en plena acción las 24 horas del día, sin bajar la guardia, proyectando, programando y ejecutando todas las grandes, medianas y pequeñas obras que tanto necesitamos en nuestro país.

El mismo ministro de Obras Públicas ha resaltado la importancia que tiene el mantenimiento de las principales vías y carreteras del país y ha dicho que esta institución tiene el compromiso de facilitar y garantizar una comunicación fluida entre las provincias del país y que el personal seleccionado realizará trabajos de limpieza y reacondicionamiento de caminos vecinales en los distintos municipios de todas las provincias.

El ingeniero Deligne Ascención ha reiterado que trabaja en alianza con las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil, la iglesia y con toda la comunidad, donde se ha podido establecer un orden de prioridades para atender las necesidades más sentidas.

De manera que, Deligne Ascención Burgos desde ya, tiene garantizado un éxito como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.

AUTORES: RAMÓN CABRAL Y RAMIRO ESTRELLA