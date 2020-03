Delegado técnico de FP: JCE manda mensaje de temor al hacer apertura elecciones a través de video grabado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El delegado técnico de la Fuerza del Pueblo (FP) ante la Junta Central Electoral (JCE), Fernando Fernández, afirmó este domingo que los jueces de ese organismo envían un mensaje de temor a la población al hacer la apertura de las elecciones extraordinarias de hoy a través de un video grabado.

“No me gustó esta mañana el mensaje de los jueces, no presentarse aquí en un salón que ellos prepararon y hacer la apertura de las elecciones vía un video no es un buen mensaje para la población. Entiendo que al parecer los jueces no quisieron exponerse ante el público que iba a estar ahí y eso no es bueno. El mensaje que están enviando es de temor, de miedo”, expresó Fernández.

Agregó que anoche estuvieron en la sede de la JCE observando las pruebas de los equipos, sobre todo de los escáneres y que hasta tarde de noche solo faltaban 273 de estos equipos por pasar las pruebas de transmisión.

Al ser entrevistado por la periodista Adis Burgos, Fernández explicó que los escáneres estaban instalados pero no habían podido pasar las pruebas de transmisión.

“Como le dije, eso implica que al menos 300 mil electores no podrán transmitirse sus resultados en un tiempo razonable, de manera que puede haber un retraso en los municipios donde esos equipos no pudieron transmitir en los resultados que la JCE va a divulgar”, expresó el político.

No obstan a su queja, Fernández dijo esperar que todo fluya normalmente “porque el dominicano sabe que tiene que votar”.

Aprovechó para recordar al electorado que debe tomar las recomendaciones hechas por Salud Pública y la propia JCE.

Esta mañana el presidente de la (JCE), Julio César Castaños Guzmán, dejó abierto el proceso de votaciones para las elecciones municipales extraordinarias y llamó a la población dominicana acudir a los diferentes centros de votación para ejercer su derecho al sufragio de manera cívica.

El magistrado habló a través de un video grabado, el cual fue mostrado en las pantallas gigantes en el salón de prensa de la JCE.

Contrario a otras ocasiones, el pleno de la JCE no hizo presencia de manera personal para dar a conocer el mensaje de apertura del proceso de votaciones.

