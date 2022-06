Del Tik al Tok en la política

Para el 2015, la comunicación política en redes sociales había dejado atrás la etapa en pañales, alrededor del globo terráqueo todos hablaban de las campañas del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama; sin embargo, en nuestra media isla eran pocos los que utilizaban las plataformas digitales para al menos dejarse ver, y los que lo hacían, querían llevar el “afiche” de las calles a estos entornos digitales, algo que a los usuarios de estas plataformas les resulta imposible descodificar.

Desde esa época he apostado a las redes sociales, de manera especial, en la plataforma de Instagram; y el tiempo me ha dado la razón, ya que en este último lustro se ha convertido en la de mayor crecimiento y viralidad entre las demás. Desde que iniciaron los stories, y en ellos los stickers interactivos, así como los no tan viejos “reels”, la forma de contar una historia y poder apelar a los sentimientos de los ciudadanos ha generado una conexión que ha trascendido lo que algún día habíamos imaginado. A pesar de que a la fecha, después de 10 años de su creación, hay personas que siguen viendo esta plataforma como un lugar “bonito” donde se publican las fotos “bien estilizadas”, otros han aprovechado la ola y no me dejan mentir: el contenido ha sido, es y será por siempre, el rey.

Esto es el preámbulo a lo que todos le llaman la “nueva tendencia”, y claro que como buenos políticos, muchos tienen la “cosquillita” (y no de Juan Luis Guerra), indecisos, participar o no participar; pero dado el hecho de que todos queremos entrar cuando vemos “resultados”, el TikTok dice presente en la campaña política de Colombia con el candidato presidencial Rodolfo Hernández, o como todos lo conocen: “el viejito del TikTok”, y queramos creerlo o no, lo cierto es que sí, ha dado resultados conectando con esos jóvenes y no tan jóvenes de diferentes lugares en el territorio colombiano, que aunque no le llevó al triunfo este domingo, le permitió llegar a una segunda vuelta, cuando todos los escenarios y encuestas le daban un lejano cuarto lugar en la primera vuelta.

Según datos extraídos de We Are Social, Especial Report Digital 2022, TikTok sobrepasa el billón de usuarios a la fecha, gastando aproximadamente 19.6 horas al mes; el 57 % de ellos pertenecen al sexo femenino; el 20 % tiene menos de 19 años, 32 % tiene entre 20-24 años y un 27 % oscila entre los 30 a 40 años, sin contar las madres que buscan recetas en esta plataforma.

Si me preguntan: ¿un candidato o figura política debe estar en TikTok?, mi respuesta dependerá del objetivo comunicacional que quiera conectar y algunas otras variables que sería bueno considerar antes de tomar esta plataforma como herramienta de interacción con la ciudadanía. Lo que sí es cierto es que estamos cambiando en cómo comunicar, todo esto nos pone a pensar en los formatos, la música, la duración de estos contenidos para poder conseguir lo que todos queremos: “crear un vínculo” entre nosotros y los que están del otro lado del móvil.

El gran reto del TikTok se resume a ser creíbles; comenzar con anticipación. Nuestras audiencias saben que estás ahí para convencerlos, debes tratar que tu relato sea genuino.

Por Ezequiel Rabassa R.

