Del Potro: “Un buen torneo para las condiciones físicas que tenía”

EL NUEVO DIARIO, FRANCIA.- El argentino Juan Martín del Potro, eliminado este lunes por el ruso Karen Khachanov en octavos de final, aseguró que su participación en Roland Garros fue positiva dadas las condiciones físicas que tenía.

“Más allá de la derrota, que es dura, creo que la condición física fue buena, no creo que vaya a tener que hacer más rehabilitación. Aunque es cierto que el torneo fue muy duro, pero pude hacer un buen partido”, afirmó el argentino tras caer ante Khachanov.

“El torneo ha sido muy bueno dadas mis condiciones físicas actuales”, señaló.

Del Potro aseguró que en el primer set no concretó los puntos de rotura que tuvo, mientras que el ruso se hizo con su servicio a la primera oportunidad.

“El segundo pasó muy deprisa y a partir del tercero el partido entró en el ritmo que yo deseaba”, analizó.

Pero Del Potro, que el año pasado disputó las semifinales en París, no pudo forzar un quinto.

“He jugado al límite de mis capacidades. Eso ha hecho que cometiera errores. He tratado de remontar, creo que he peleado bien hasta el final. No he bajado los brazos por el tema físico ni mental. He jugado y eso es lo importante”, agregó.

