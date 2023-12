Del peaje al pasajero sombra

Una de las grandes burlas al estado dominicano y por ende a la economía del país lo constituyó el peaje sombra. Ese famoso peaje que se verifica cuando se utiliza la carretera que conduce a Samaná.

Para gran parte del país y de la opinión pública esto constituyó un robo contra la nación. Firmar un contrato como ese fué y es inaceptable.

En el presente gobierno entendemos se intentó renegociar, para establecer condiciones que no perjudicaran el interés nacional. Sobre todo luego de haber hecho críticas pesadas durante lo que fue la campaña electoral que concluyó previo a las elecciones del 2020.

Finalmente creo que el contrato se suspendió, pero cuestiones de seguridad jurídica, habrán acontecido, que el tema desapareció como todo en el país de las primeras planas y sabrá Dios el bajadero corrupto que se le habrá buscado a esto que pudo ser real, pero también pudo ser otra manipulación, al fin y al cabo, el compromiso cifrado ha sido y será con las riquezas no importa cómo y no con la nación.

Desconocemos si finalmente se logró revertir ese latrocinio legalizado, con ese acuerdo anti país del peaje sombra.

Debemos recordar que ese peaje sombra en adición a la concesión por un tiempo bastante prolongado para la administración y mantenimiento de esa carretera, se cedieron los peajes de la misma y al mismo tiempo quedó establecido, que si no se tenía un número específico mínimo de vehículos que usaran el peaje mensualmente, el gobierno dominicano tendría que pagar la diferencia a la empresa que logró esta maniobra contractual, con funcionarios que jamás representaron el interés nacional, sino los intereses particulares y privados.

Así también se critico y no sabemos para qué, el contrato con la Barrik Gold, al parecer todo un bulto para fines de retorica política.

Ese escándalo fue denunciado y criticado en todos los medios de comunicación y el propio presidente de la república Luis Abinader y el presidente del partido PRM José Ignacio Paliza, realizaron denuncias y opiniones contundentes contra este contrato, que fue calificado como corrupción y mafia en aquel entonces.

Recuerdo que los periodistas decentes, que hoy están silenciados o hablando de los ríos y las montañas, hicieron una explosión con este tema, que se sumó al discurso que definitivamente echó hacia afuera al gobierno del PLD y sus aliados eternos, aunque algunos hoy, lograron beatificarse, purgar sus penas y se mudaron de parcela política, pues su amor por el dinero es algo no negociable.

Recientemente luego de la enorme tragedia que se vivió en el Distrito Nacional y que trajo como consecuencia la muerte de nueve personas en un mismo lugar, gracias a la eficiencia de la construcción y posterior mantenimiento del paso a desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez, el presidente de la república declaró, que su gobierno era un gobierno pro empresa. Esta declaración como que le da sentido a los comentarios precedentes. .

Pero casi al mismo tiempo se comunicó la firma del contrato por 30 años de la concesión de Aerodom, empresa que viene administrando los aeropuertos del país.

Y como nota que intentó ser positiva, informó que esa empresa adelantaría el pago de más de 800 millones de pesos al gobierno dominicano.

Luego de esto se han compartido algunas comunicaciones de relieve en la prensa nacional sobre este contrato. Y todas esas clausulas que castigan más a la familia dominicana y a los recursos estratégicos del pueblo dominicano.

Una información compartida fue que Aerodom realizaría un ajuste a la tarifa que se cobra a los pasajeros. Luego se aclaró que sería un ajuste por inflación. Tal vez con este ajuste se compensa ese adelanto de más de 800 millones de pesos facilitados al gobierno, quizás para la campaña, quien sabe.

También se comunicó sobre una cláusula ilegal en ese contrato, es que en el caso de incumplimiento por parte del gobierno dominicano en cualquier punto de la vida útil del contrato, Aerodom tendría la potestad de cobrarse, yendo en contra de cualquier activo o recurso de la nación. Aunque es consabido que los bienes del Estado son inembargables por ley.

Esto de inmediato despertó la crítica de todo el mundo, y por ende empezaron de inmediato los cuestionamientos, no solo del contrato, sino de las intenciones reales del presidente de la república, que ahora se declara pro empresa. Y es evidente que lo es, aunque lastimosamente no se pueda decir lo mismo de ser pro nación.

La ultima perla comunicada recientemente de ese increíble contrato, es que el mismo, es similar al comentado en líneas precedentes del peaje sombra tan criticado por este mismo gobierno, antes de ser poder. Parece ser cierto el paradigma lastimoso de que una cosa es con guitarra y otra es con violín.

Este contrato de Aerodom también tiene un castigo al gobierno dominicano, que tendría que pagar cualquier diferencia, entre el número de pasajeros estimados a usar el aeropuerto, con el tráfico real de los mismos que se verificarían estadísticamente cada mes.

Es decir, que ahora tendremos pasajeros sombra. Si no usan el aeropuerto un número mínimo de pasajeros, la diferencia del costo por pasajero establecido por Aerodom más los aumentos de tarifa, los pagaría el gobierno, es decir, el pueblo dominicano, con impuestos o más endeudamiento.

Es increíble la capacidad de imitar las aves de rapiña o a los depredadores marinos tales como el tiburón blanco que tiene la presente gestión de gobierno y que se modela desde la silla de alfileres.

Parece que el famoso cambio ofertado por el presidente Abinader, ha sido más un cambio climático, pues luce a todas luces que ha sido para mal, no solo repitiendo lo malo que criticaba, sino empeorando la situación general que vive la República Dominicana.

Parece que el poder ejecutivo no se ha dado cuenta de que no es el dueño de la República Dominicana, que ocupa la silla de alfileres por una decisión de un pueblo dominicano, que desesperado le eligió, engatusado por los periodistas decentes y medios que hoy están en la papa y callan, y creyéndose el cuento que no sería más de lo mismo.

Es indudable presidente, que las críticas que se han hecho de su gestión, tienen enorme asidero, cuando desde el principio se habló abiertamente de un gobierno de popis. Y usted mismo ha tenido el tupé de confirmarlo recientemente, al decir sin pensarlo dos veces, que su gobierno es pro empresa.

Que falta de visión de estado y cuanto daño ya le ha hecho su gestión a la clase media de la República Dominicana. Esta gestión ha sido un desencanto para las grandes mayorías nacionales, un fiasco y representa un desaliento colectivo que no tiene forma de recuperarse antes de las elecciones del 2024.

Esta gestión que no ha sido menos que una tragedia nacional. Un pésimo ejemplo para las nuevas generaciones, pués adoptó un liderazgo parecido al de Elí, ese personaje bíblico, que no supo disciplinar a sus hijos, ni castigarles por sus corrupciones e inconductas y tuvo el mismo Todopoderoso que encargarse de él y de su familia.

Esto es solo el caso Aerodom, pero ay si sumamos a esta debacle depredadora, los famosos fideicomisos, casos de Rdvial, intrant, educación, salud pública, la juventud, el plan social y otros más, que si se suman junto a la entrega de soberanía con endeudamientos que lloran ante la presencia de Dios, esta gestión al final será tal vez la peor gestión de gobierno de este siglo XXI y de los últimos 50 años.

Lamento no coincidir con algunos inmortales y semidioses que hacen mancuerna con esta gestión y que evidentemente son beneficiarios de todos estos despropósitos que abarca la visión 2030, que la reelección pretendida celosamente representa.

Pero está claro que al declararse pro empresa, y pro ONU, su visión país es una alianza con la riqueza, siendo esto más importante y contundente, que ser un digno mayordomo, con una deseada y merecida visión de Estado, una visión pro país, anhelada y merecida por los dominicanos.

Por Julián Padilla