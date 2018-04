Del candidato Lula a la estrategia Lula

Como político que es Sérgio Moro escoge mal los tiempos en que actúa como juez. Bien sabido es que el objetivo que dio origen al golpe a la presidenta Dilma Rousseff era producir una series de reformas económicas y políticas de corte conservador. Estas habían sido imposibles de lograr vía las elecciones, pero consumado el golpe y frustrado el tiempo de la reforma la unidad de los operadores políticos, judiciales y mediáticos se fracturó provocando un ambiente político de inestabilidad.

Este ambiente se caracterizó por varios escándalos comprometiendo al presidente de la República Michel Temer y al líder del mayor partido de la coalición gobernante Aeció Neves que coparon la prensa. Es en ese contexto que un objetivo hasta ese momento era secundario pasó a ser el principio rector de quienes están por detrás y al frente de esta estrategia: imposibilitar que Lula sea candidato a presidente y disminuir el posible caudal de voto del bloque de izquierda para las elecciones de octubre de 2018.

Toda estrategia que cambia de prioridad presenta dificultades al ser aplicada, en el caso de esta los problemas son aún mayores por la diversidad de actores que la componen; fractura y obsesión han hecho que este grupo pierda la capacidad de coordinarse estratégicamente, surgiendo un aparente problema que combina factores estratégicos y carácter o personalidad de sus operadores, haciendo que sus planes se vean frustrados a medida que se acerca la contienda electoral, pues sus actuaciones consolidan cada vez más el candidato que combaten.

El problema de estrategia radica en que los golpistas no se han dado cuenta de que en el Brasil, después del escandaló del Presidente Temer, la metamorfosis de los tiempos políticos desvanece la previsibilidad de los actores políticos, cosa que no le ha permitido analizar la coyuntura y ver que Lula da Silva hace tiempo que dejó de ser un candidato y se convirtió en una estrategia electoral.

A esto se suma un aparente problema de carácter de algunos de sus operadores que no subordinan su protagonismo personal a los objetivos de la estrategia y aquí es donde entra la actuación del juez Sergio Moro. No es la primera vez que el juez Moro actúa precipitadamente, parece que no es propio de su carácter tolerar que sus planes se deshagan. Ya ocurrió que siendo Dilma presidenta y Lula nominado como ministro de la Casa Civil, Moro viendo frustrado su objetivo de colocar a Lula detrás de las rejas acudió al bochornoso recurso de filtrar a la opinión pública las grabaciones de la conversación entre Lula y la entonces presidenta Dilma Rousseff. Ahora Moro, viendo la posibilidad de que Lula continúe fuera de la prisión, se salta los procesos y precipitadamente ordena su prisión Ministros del Superior Tribunal Federal de Justicia (STFJ) han calificado esta medida de despotismo judicial.

¿Cuál fue el contexto que esta vez desequilibró a Moro?

En la última sesión del STFJ tres cosas fueron evidentes: primero, la arbitrariedad del voto de la ministra Rosa Weber —a la que Moro le sirvió como jefe de despacho— que después de dos horas argumentando en contra de la prisión dictada en segunda instancia justificó su voto «a favor de la misma» como un voto obediente a la jurisprudencia decidida provisionalmente en 2016; segundo, que la mayoría de los jueces está en contra de la prisión de segunda instancia y solo ésta posición ambigua de la ministra Rosa Weber produjo otro tipo de mayoría contraria a la opinión de los magistrados; tercero, quizá más importante, que esta mayoría tiene las horas contadas porque el ministro Marco Aurélio Mello anunció que propondrá como cuestión de orden la discusión de dicha jurisprudencia en la próxima sección del STFJ, ya el Ministro había propuesto que se aplazara la aplicación del la discusión sobre el habeas corpus de Lula y se pasara directamente a discutir la jurisprudencia, es decir, en materia abstracta y sustantiva la cuestión de la prisión en segunda instancia.

Si lo que movió a Moro en verdad a decretar la no tan inesperada prisión de Lula es una maniobra política desesperada, que tiene que ver con los tiempos de la campaña electoral, la modificación de la jurisprudencia en el STFJ y los cambios que en la composición del mismo tribunal se producirán en septiembre: dígase, la sustitución en la Presidencia de la ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha “contraria a Lula” por el ministro José Antonio Dias Toffoli “menos comprometido con los conservadores” y, con este cambio, la imposibilidad de evitar que Lula participe de la campaña aunque este no aparezca en la boleta.

Moro actúa como político y se equivoca torpemente como juez, porque con haber decretado esta prisión no evitará que la mayoría de los votantes tengan a Lula como el principal argumento decisorio a la hora de ir a las elecciones; acaso quienes orientan a Moro no perciben que en la misma medida en que se le acusa sus preferencias crecen. Lula entrará en las urnas no como candidato pero sí como estrategia… entrará con otro nombre, probablemente con el de Ciro Gomes, con contrario a lo que se quería provocar.

*El autor es doctorando en el Instituto de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad Estatal de Rio de Janeiro (IESP-UERJ), posee Master en Comportamiento Político y Electoral y es economista egresado de la UASD. Es investigador de Funglode.

