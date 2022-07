Dejounte Murray no ve problemas de compatibilidad con Trae Young

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ATLANTA.- La incorporación de Dejounte Murray desde San Antonio tras cerrar un traspaso con los Spurs ha supuesto el movimiento estrella de los Atlanta Hawks durante la presente temporada baja. A cambio, los Hawks enviaron a Texas un paquete compuesto por Danilo Gallinari y tres primeras rondas del draft.

La organización de Georgia precisaba de alguna operación de cierta magnitud después de completar una decepcionante campaña y esta ha llegado en forma de refuerzo de lujo para Trae Young en el backcourt. Sin embargo, algunas voces se han mostrado escépticas respecto al encaje de Murray junto al base y actual jugador franquicia de los Hawks.

Ambos jugadores requieren del balón para producir, por lo que el head coach, Nate McMillan, tendrá que trabajar la manera de impulsar la producción y el nivel de juego de su pareja de guards. No obstante, Murray ha defendido que no cree que haya ningún problema de compatibilidad con Young.

«Me quería tanto aquí como yo quería venir aquí para ayudar», afirmó Murray sobre Trae, de acuerdo con el medio HoopsHype. «Ya tienen una cultura que han ido construyendo. Hay una hermandad. No me resultará demasiado difícil encajar. Trabajo duro y puedo adaptarme a cualquier entorno en el que me encuentre con mi estilo de juego y disposición para aprender y trabajar. Va a ser una transición suave y creo que lo resolveremos bien. Los dos somos unos jugadores inteligentes a los que nos encanta el juego. Cuando sumas esas cosas, descubres formas de ganar. Y eso es lo que queremos los dos.»

Relacionado