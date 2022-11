Dejémonos de Hipocresía en el tema haitiano

Si queremos indignarnos con USA y la ONU por hipócritas y descarados en el manejo del tema Haitiano está bien, después de todo se lo están ganando a pulso, pero no nos equivoquemos, todo lo que está pasando es responsabilidad inequívocamente nuestra, hemos permitido durante años la injerencia de USA, permitiendo el vasallaje, escudados en que son nuestro primer socio comercial, mismas relaciones que deberían de darse dentro de un clima de respeto y no desde una posición de amo y vasallo.

Pero también es nuestra culpa cuando nuestros irresponsables partidos políticos TODOS han usado esa frontera, embajada y consulado como botín para agradecer aportes de campaña, también somos responsables cuando NUNCA hemos puesto coto a esa corrupción, ni hemos usado los mecanismos de la ley contra las empresas y ciudadanos que contratan mano de obra indocumentada.

El día que agarren 100 empresarios y/o ciudadanos mientras más pudientes mejor y le pongan la multa correspondiente, cuando metan par de empresarios, funcionarios consulares y militares presos, se acaba el relajo, mientras tanto, la indignación no es más que retórica, si el gobierno dominicano no demuestra con hechos, que la ley es para todos NADIE, empezando por aquellos que les dan entrada y empleo ha sabiendas que violan la ley, nos va a respetar, porque sencillamente no nos respetamos a nosotros mismos.

El tema no es sólo deportación, estas son una gotera en comparación con el chorro de entrada, claro está hacer lo que hay hacer tiene un costo político y nadie se mete con los dueños de los dólares y los financiadores de campaña, Hipólito demostró el costo de hacerlo, hace casi un año que se le dió 3 meses a todo mundo para ponerse al día con los empleados indocumentados, se advirtió que aquello era puro bultos, hoy sólo hay que entrar a la TSS o a Migración para ver que todo se trató de discurso, nadie se mete con el sacrosanto sector productivo nacional, aunque nos hundan.

Preparemos, que este problema, de no hacer lo que hay que hacer, empeorará hasta que haga erupción y brote la pus y el costo lo pagaremos todos, dejémonos de hipocresía.

