“Dejarte correr” une a Techy Fatule y a Badir en una canción de desamor

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Dos de los cantautores jóvenes con mayor acogida de los últimos años, Techy Fatule y Badir, se unen en un nuevo tema que transporta a un enfrentamiento de sentimientos que se traducen en una impecable interpretación, y que afianza la propuesta musical de ambos artistas, bajo el sello de La Oreja Media Group.

Se trata de “Dejarte correr”, una balada compuesta por Badir Rizek, con la producción musical de Julio Calderón, que trata una historia vivida por el mismo Badir, donde le llegó el momento de decir adiós a una relación larga y cansada. El tema se sumerge en el sentimiento de una pareja que pide un momento de calidad para expresar y desahogar lagunas de su relación, pero ya es demasiado tarde para buscar soluciones y cambios.

“Dejarte correr” se estrenó en todas las plataformas digitales, y además se anuncia un gran concierto con estos artistas el 29 de octubre en Jarabacoa, donde unirán sus repertorios para una noche repleta de magia.

Por su lado Techy Fatule estará este 30 de septiembre presentándose en Escenario 360, en un concierto que la reúne con su público y que desde ya es uno de los eventos de la artista más esperados del año.

Más sobre Techy:

Techy Fatule, cantautora, actriz, influencer y defensora feminista, ha estado en la industria del entretenimiento casi toda su vida. Inició su carrera como estrella infantil en el famoso programa latinoamericano “Don Francisco” y se graduó de la prestigiosa Berklee College of Music. Sus papeles en teatro musical incluyen “Belle” en “Beauty and the Beast”; “Deena Jones” en “Dreamgirls” y “Maureen Jonson” en “Rent”.

Además, ha sido elegida como actriz principal en tres películas, Pa’l Campamento (2015), Pa’ Que Me Case? (2016) y Pasao de Libras (2017) y ha sido telonero de Juan Luis Guerra, Juanes, Ednita Nazario, HA-ASH y ha estado de giras por Europa y USA junto a Noel Schajris.

Más sobre Badir:

Badir, es un cantautor dominicano, poseedor de una voz cálida que cautiva al interpretar sus historias vividas, penetrando el alma de quienes le escuchan y logrando una conexión inmediata por lo que lo han denominado “El Bohemio de la nueva generación”.

En su corta carrera ha logrado colaboraciones importantes con artistas de la talla de Milly Quezada, José Alberto el Canario, Wason Brazoban, Pavel Núñez, Techy Fatule, entre otros. Éxitos como: No Entiendo, Regálame un Minuto Más, Duele Que Me Duela, Yo No Tengo La Culpa y Felicidades (este último alcanzando la posición número uno en la radio nacional).

Temas que han logrado su pegada en el circuito de cantautores y bohemios, llegando a un público importante en Estados Unidos, y acercamiento en México y Chile posicionándolo en escenarios importantes con el cantautor cubano Francisco Céspedes.

