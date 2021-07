Dejan en libertad a expolicías acusados de intento de secuestro a dueños de Hipermercados Olé

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINFO.- El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Juan Francisco Rodríguez, ordenó este lunes la libertad pura y simple de tres ex- oficiales de la Policía Nacional, quienes habían sido apresados y acusados de supuesto intento de secuestro a dos dueños de Hipermercados Olé.

El Ministerio Publicó había solicitado en su acusación un año de prisión para los imputados ex Alférez de Fragata de la Armada Dominicana, Mario Rafael Breton Santana, el ex coronel de la Policía Nacional, Luis Elías Cornelio Torres y el ex capitán de la Policía Nacional Carlos de Jesús Minier.

