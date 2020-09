Deivi García sobre presión de lanzar en GL: “Me gusta la buena competencia”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK, ESTADOS UNIDOS.- Deivi García conquistó su primera victoria en las Grandes Ligas, en un momento vital para los Yankees, que habían perdido cinco seguidos, demostrando que está preparado y que disfruta lanzar en este tipo de situación, en la cual hay mucha presión.

“Sin presión. Me gusta la buena competencia”, dijo el dominicano a Las Mayores, luego de lanzar siete entradas de dos carreras en las que ponchó a seis y no otorgó bases por bolas, Logrando retirar a 15 de los últimos 16 Azulejos que enfrentó y con ello sacó a los Yankees de su mal momento.

“El muchacho tiene mucha presencia y agallas sobre el montículo. A pesar de su juventud, es capaz de utilizar su recta de manera inteligente”, elogió el piloto Aaron Boone.

La racha de cinco derrotas no era algo desconocido para él, pero García no se achicó ante la presión . “Está en tu mente, pero no lo veo como presión. Lo veo más como una responsabilidad de subir a la lomita y darle a mi equipo una oportunidad para ganar. Me encanta competir y ser agresivo en el montículo” señaló García.