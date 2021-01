Deivi García, el principal lanzador novato dentro de los que serían clave en Yankees

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Yankees de New York por las últimas cinco temporadas han cuidado y cultivado sus granjas con muchísimo interés. La gerencia de los Bombarderos se ha dado a la tarea de conseguir grandes prospectos tanto en firmas internacionales, cambios o a través del Draft.

A continuación, les presento los casos de cinco novatos que podrían tener un gran impacto en este 2021:

5. Nick Nelson

Nelson vio acción la pasada temporada, saliendo del bullpen 11 veces. Si bien su efectividad no fue impresionante, la realidad es que el derecho solamente tuvo una mala presentación que fue el 5 de agosto contra los Filis, en la cual permitió seis de las 11 carreras limpias que le anotaron en el 2020. Si eliminamos los 1.2 innings lanzados ese día, en el resto de sus 10 partidos dejó efectividad de 2.36 y a pesar de haber fungido solamente como relevista, en su carrera en las menores, fue abridor en 74 de 76 partidos, lo cual muestra que podría estar incluido, en pelea por el puesto de quinto abridor.

4. Miguel Yajure

Otro que se mojó los pies en el 2020 fue Yajure y las tres encuentros que hizo con los Yankees, dejó a muchos impresionados y queriendo ver más de este joven nacido en Cabimas, Venezuela. Con un arsenal de cuatro pitcheos, incluido un cambio de velocidad como una de sus mejores armas, Yajure goza de un control excelente, el cual sin ser un lanzafuego, hace que su recta entre 92 a 95 millas por hora, se vea mucho más rápida de lo que es.

3. Michael King

Lo que vimos de King en sus nueve partidos del 2020, no es lo que realmente puede hacer. Estadísticamente, el derecho tuvo un mal año, pero si analizamos más allá de esos numeritos, veremos que su control, no fue el mismo que mostró en más de 386 innings en las menores. En su repertorio, el derecho tiene cuatro pitcheos, incluyendo su bola rápida que puede hundirse para ambos lados del plato, provocando una alta cantidad de roletazos en sus rivales. De mejorar su habilidad de lanzar strikes, King tiene una legítima oportunidad, no sólo de ayudar a los Yankees como relevo largo, sino de ocupar un puesto como abridor.

2. Clarke Schmidt

En tres presentaciones con los Bombarderos, Schmidt tuvo dos malas, pero cuando miramos la calidad que tiene tanto en su recta, como la slider y el cambio de velocidad, podemos ver que lo mejor de este joven de 25 años está por venir. Los scouts han ubicado a Schmidt como el segundo mejor prospecto del equipo, solo por debajo del fenómeno dominicano Jasson Domínguez y en mi opinión, de todos los mencionados hasta el momento, es el que más posibilidades tiene de ser ese quinto abridor en la rotación

1. Deivi García

Todo sobre el quisqueyano es emocionante. Su entrega, su repertorio, la madurez que muestra, la agresividad y hasta su pequeña estatura, la cual ha traído comparaciones con el Salón de la Fama y compatriota Pedro Martínez.

En el 2020, Deivi tuvo seis aperturas, regalándonos un impresionante debut contra los Mets y también consiguiendo dos salidas de calidad frente a los Azulejos. Entre sus cualidades estuvo el control y más que nada, la manera en que se mueven sus pitcheos. La curva de Deivi era de las mejores en las menores y con las 77 que lanzó en el 2020, dejó claro que también puede ser de las mejores de Grandes Ligas. Su cambio de velocidad no se queda atrás y no sólo el derecho nacido en Bonao tiene oportunidad de ser el mejor novato de los Yankees en el 2021, sino que también es uno de los más fuertes candidatos a ganar ese premio en la Liga Americana.