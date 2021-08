deGrom espera volver a lanzar esta campaña con los Mets

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Mientras continúa batallando con lo que ha sido una temporada definida por las lesiones, Jacob deGrom se mostró optimista el martes de que puede volver a contribuir con la causa de los Mets antes de que termine la temporada.

Hablando con los medios por primera vez desde que los Mets revelaron de que había sido mandado a parar por dos semanas tras presentar inflamación en el codo derecho, deGrom dijo que no siente que su temporada esté en riesgo.

“Nunca quieres sentir algo en el codo”, dijo deGrom el martes en Miami. “¿Preocupado? Sí, no me gusta. Yo quiero lanzar. Esa es una de las cosas más frustrantes. Siento que estaba teniendo el mejor año de mi carrera, luego estos pequeños obstáculos y retrasos, y ahora esto. Así que definitivamente es frustrante. Un poquito preocupante. Pero viendo cómo me he sentido esta última semana, pienso que es un plus”.

deGrom no ha lanzado una pelota desde que los Mets lo mandaron a parar la semana pasada y no intentará hacerlo hasta que una prueba de resonancia magnética muestre que está bien. Eso está pautado para finales de la semana que viene.

En el mejor de los casos, deGrom comenzaría un programa de pitcheo el próximo fin de semana, sería asignado para rehabilitarse en las menores hacia finales de mes y volvería a los Mets a principios de septiembre. Pero el margen de error es bien pequeño: cualquier retraso adicional podría costarle a deGrom el resto de la temporada. El estelar diestro ya ha perdido tiempo de juego este año debido a problemas en el costado, el antebrazo, el codo y el hombro.

