Definición electoral: Luis Abinader ganará en 1ra vuelta por la teoría del plotón

Plotón es una palabra aportada del idioma Rumano, es pronunciada en 25 idiomas incluyendo el español, significa: pelotón, aglomeraciones, gentío, mitin. Es bueno recordar que el poderoso Imperio Romano abarcó desde Italia, a toda Europa hasta llegar al medio oriente y parte del norte de África; en todo ese vasto Imperio, sobre todo en la clase alta se habló el idioma latín.

Cuando se derrumbó el Imperio Romano, debido a las invasiones bárbaras y a la corrupción interna, Europa se ruralizó; decayendo las Artes y las ciencias. Era la época del Medioevo o Feudalismo, el latín derivó en varios idiomas como: el español, francés, italiano, inglés y otras lenguas europeas como la rumana. Es bueno destacar que el Emperador Teodosio el Grande en el año 328 de nuestra era, dividió el Imperio en dos, el de Oriente con la Capital de Constantinopla hoy Estambul y la de Occidente, manteniendo la Capital de Roma, para que lo gobernaran sus hijos Honorio Arcadio. El Imperio Romano de Oriente siguió desarrollándose hasta 1453 cuando llegaron los otomanos, mientras que el Imperio Romano de Occidente sucumbió poco tiempo después.

Nuestro idioma el español, además de surgir del Latín, agrega palabras de las desaparecidas lenguas Celtas; también se ha ido enriqueciendo con palabras de idiomas de otras naciones de europea, además en las naciones americana se le han integrado, cientos de palabras de origen aborigen, de idiomas africano y otras surgida de cada pueblo.

Días antes de celebrarse las elecciones del 16 de mayo del año 2000, me dirigí desde Santo Domingo, a visitar a familiares y a cumplir con amigos en un último rezo, en la Comunidad de la Guazuma de Monte Plata. Allí saludé y hablé con muchos viejos amigos, incluyendo al señor Olivo de los Santos, un antiguo trabajador que mucho colaboró con su mano de obra con mi padre el señor Pedro Manzueta, quien en vida fue un mediano productor agrícola de aquel lugar.

Al señor Olivo de los Santos le pregunté. ¿Cómo están las actividades políticas en esta zona, en Peralvillo, en Yamasá? ¿Quién tu cree que gana las elecciones? Olivo haciendo uso de la inteligencia propia de las gentes de los pueblos, me contestó. “En muchas de las elecciones al final, el pueblo se va con el plotón. Aquí las mayorías, nos iremos con el plotón, es decir con Hipólito”.

Así sucedió en el 2000 el pueblo se fue con Hipólito, se fue como ovejas en los últimos días del 2004 y el 2008 con Leonel, en el 2016 con Danilo Medina. No ocurrió así, pues no se pudo terminar de arriar las masas en el 1986 por Jacobo Majluta, en 1990 por el Prof. Juan Bosch, tampoco pudo rematar el Doctor José F. Peña Gómez en 1994, no pudo hacerlo Hipólito Mejía en el 2012, aunque así parecían las intenciones de los votantes. Ahora otra vez está la oportunidad de volcar el pueblo para decidir las elecciones en la 1ra vuelta.

El 30 de septiembre del 2019, publiqué un Artículo en este medio de comunicación titulado: Triunfo Inminente de Luis Abinader en el PRM, en el PLD las cosas no están tan claras. En el citado Artículo, establecí que no había que tener la Lámpara de Diógenes de la mitología griega, ni había que visitar las Sacerdotisas del antiguo Delfo para darse cuenta de que Luis Abinader, ganaría las Primarias que se celebrarían el 06 en de octubre en el PRM y que en el PLD ganaría quien tuviera la capacidad de llevar más gentes a votar. Luis ganó en el PRM y en el PLD Gonzalo Castillo logró imponerse por un estrecho margen.

Los vaticinios correctos que realice en las Primarias del 06 de octubre, lo realice con los aportes de una institución educativa que dirijo llamada “Producciones Manzueta”, con ella realicé: muestreos, encuestas, cruces de fichas técnicas, análisis de encuestas de firmas importantes, análisis de pronunciamientos etc. Es importante señalar que estudie derecho, pero también ciencias sociales, le he dedicado mayor tiempo de mi vida a la educación y a realizar trabajos sociales.

Con “Producciones Manzueta”, he impartido charlas, conferencias, Concursos de Oratoria, y en el 2016 organicé, lo que denominé “El Primer Concurso de Eventos Históricos desde la Independencia Efímera de 1821, hasta la Restauración de la República en 1863”, realizado en el salón principal de la Biblioteca Nacional. En esta actividad participaron estudiantes, de cinco Politécnicos del Cuarto año del Bachillerato del Gran Santo Domingo y de varias Universidades.

Con mira a las Elecciones del 05 de julio próximo, en esta última semana, “ Producciones Manzueta” ha estado realizando: una serie de cruces de informaciones, análisis de encuesta, muestreos, encuestas, preguntas de expectativas, análisis de experiencias y otros elementos técnicos que arrojan los siguientes resultados si las elecciones fueran este viernes 26: Luis Abinader obtendría un 46.9% de los votos, Gonzalo Castillo un 40.1% Leonel Fernández un 10.1, el señor Guillermo Moreno un 1.1%, otros 0.4% y un 2% de indecisos.

Es en ese sentido que les hago un llamado a la dirigencia del PRM y a su Candidato Presidencial Luis Abinader, para que realicen un esfuerzo, con una esprintada final, a fin de buscar los votos que aún hacen falta, para librarles a este país la pesadilla de una 2da vuelta en medio de una pandemia como el Covid-19. En ese sentido es que les sugiero que se sigan exponiendo las obras puntuales que se realizarán en el próximo gobierno.

Veo con simpatía las promesas puntuales de Luis Abinader, como la construcción de presas, la Seguridad Ciudadana, Construcción del Monorriel; también las realizadas por Raquel Peña sobre la Educación, la contratación de profesores de Artes para las Tandas Extendidas, pero creo que deben seguirse exponiendo otras acciones importantes del Programa de Gobierno.

Trabajé en los Programas de Gobierno del viejo PRD de 1994, 1996, 2000 y 2012. Es por estas experiencias, aunada a mi capacidad proactiva, que me permito sugerirles otras obras que considero importantes para el país y que de promocionarse, estoy seguro que sumarían votos a la causa de Luis. Vi en un programa de televisión que el pasado Candidato a Alcalde de Santo Domingo Norte por el PRM en los pasados Comicios Francisco Fernández, prometió que de ganar construiría un Puente que uniría el Parque Mirador Norte, con la Avenida Ortega Gasset. Esa obra descongestionaría la ciudad, pues muchas gentes que irían hacia el Cibao utilizaría el puente para salir a la Avenida de circunvalación y otros que se dirigen al Distrito Nacional de la zona Oriental entrarían por la Jacobo Majluta.

Hace unos años visité, el Teleférico de Puerto Plata y observando, los pocos medios de esparcimiento de la población sobre todo de la clase media del D.N., considero que la construcción de un Teleférico turístico, que una el Parque Mirador Sur con el Parque Olímpico Juan Pablo Duarte y una tercera parada en el Lago de la tercera puerta del Parque Mirador del Norte, sería una obra atractiva.

Planteo que el Gobierno de Luis Abinader, su Ministerio de Cultura construya una Gran Plaza Cultural, con un Anfiteatro al aire libre o con techo retráctil, en el Parque Olímpico o en la Plaza de la Cultura, para realizar actividades artísticas patrocinada por el Estado. También allí se construiría un Gran Centro de Eventos y Convenciones.

Otra iniciativa importante sería que la Alcaldesa del D.N., los demás Alcaldes del Gran Santo Domingo, los de San Cristóbal; así como los de todo el país del PRM, trabajen en esta última semana para frenar el Covid-19, sobre todo con el señalamiento del uso de las Mascarillas, pues los casos verdaderamente de esta Pandemia, se están expandiendo como Verdolaga en Playas y esto no solo afecte la salud; sino también que se constituye en una amenaza para el proceso electoral y para el futuro Gobierno que encabezará Abinader, esto lo vería con simpatía la población.

Quien tiene el honor de escribir este Artículo, redactó un documento contentivo con lo que pienso puede ser, el Programa de Gobierno de la Comisión de Efemérides Patria de Luis Abinader les, entregué una Copia a la Lic. Ivelisse Prast y le envié la redacción de esta, vía WhatsApp al Lic. Tony Peña, pero por motivo de la Pandemia no me fue posible ponerlo en manos del Candidato. Expongo en este trabajo que la Comisión de Efemérides, debe ser elevada a la categoría de Dirección General, para que realice una labor operativa, en coordinación con las Instituciones educativas: Centros Educativos de Primaria, Secundaria y Universidades públicas y privadas, hasta ahora solo ha hecho una labor aérea cada fecha histórica.

Mi experiencia en el trabajo con jóvenes me ha demostrado, que aquellos que se identifican con labor histórica y patriótica de nuestros héroes no delinquen, ni se involucran en acciones negativas.

“¡Marchemos con el Plotón!” Es hora de acoger la recomendación del gran filántropo Candidato Presidencial del PRD en 1962 Prof. Juan Bosch, cuando le pidió a los votantes que acudan a votar, sin influencias de ningún tipo, económica o militar y dijo: “Dominicanos vamos a las urnas y consulten con su corazón, que tu conciencia no te engaña”. Yo humildemente le agrego, que este 05 de julio vamos en paz, con su mascarilla bien puesta, el distanciamiento y toda la protección posible, para que el Dios omnipotente nos ayude.

Por Angelito Manzueta

