Definen los dos equipos del All-Star Game 2018

EL NUEVO DIARIO.- Los capitanes LeBron James y Stephen Curry seleccionaron a sus compañeros para el All-Star Game 2018, quedando definidos los dos equipos que se verán las caras el próximo 18 de febrero en el Staples Center de la ciudad de Los Ángeles.

Sin distinción de conferencias y en función de la elección de los dos capitanes, así quedan definidos los dos combinados:.

TEAM LEBRON

LeBron James (Cleveland Cavaliers) [titular]

Kevin Durant (Golden State Warriors) [titular]

DeMarcus Cousins (New Orleans Pelicans) [titular]

Anthony Davis (New Orleans Pelicans) [titular]

Kyrie Irving (Boston Celtics) [titular]

Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder)

Kevin Love (Cleveland Cavaliers)

Victor Oladipo (Indiana Pacers)

John Wall (Washington Wizards)

Kristaps Porzingis (New York Knicks)

Bradley Beal (Washington Wizards)

LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs)

TEAM STEPHEN

Stephen Curry (Golden State Warriors) [titular]

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) [titular]

James Harden (Houston Rockets) [titular]

Joel Embiid (Philadelphia 76ers) [titular]

DeMar DeRozan (Toronto Raptors) [titular]

Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Jimmy Butler (Minnesota Timberwoles)

Draymond Green (Golden State Warriors)

Kyle Lowry (Toronto Raptors)

Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

Klay Thompson (Golden State Warriors)

Al Horford (Boston Celtics)

“You already know in your mind that the guy the other captain is going to take somebody that you want…” @KingJames (#TeamLeBron) & @StephenCurry30 (#TeamStephen) joined @TurnerSportsEJ on the #TNT Pregame Show to break down the 2018 #NBAAllStar team selections. pic.twitter.com/FNHkjP37rd

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 26 de enero de 2018