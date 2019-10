Definen equipos clasificados segunda fase Copa Intercolegial de Futsal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -Quedaron definidos durante el fin de semana los equipos clasificados para la segunda fase de la etapa capitaleña de la Copa Intercolegial Claro de Futsal masculino 2019, evento que se celebra en las instalaciones del Santa Fe Fútbol Club, de esta ciudad.

En el Grupo A, los colegios que avanzaron al cuadro principal del torneo son, Notre Dame, campeón del pasado año y New Horizons; en el Grupo B, Luis Muñoz Rivera, San Gabriel y Santa Teresita; en el Grupo C, Babeque y Saint Nicholas, y en el Grupo D, Mindlful y Saint Joseph.

Además, en el Grupo E, San Judas Tadeo y Ergos; en el Grupo F, De la Salle y Saint George; en el Grupo G, Claret y Saint Thomas; en el Grupo H, Loyola y SMS; en el Grupo I, ABC y Saint Patrick; en el Grupo J, Instituto Montessori y Ad Maiora, y en el Grupo K, Padre Bartolomé Vegh y Sek Las Américas.

En los partidos de sábado y domingo, Loyola le ganó a Punta Cana International 9-0 y Follow Me a SMS 3-1, en el Grupo H; Babeque a Saint Nicholas 10-0, en el Grupo C; New Horizons a Ashton 5-2 y Notre Dame a CELP 10-0, en el Grupo A y Saint Thomas a Carol Morgan 2-1 y Claret a San Juan Bautista 11-1, en el Grupo G.

También, San Judas Tadeo le ganó 9-0 a Pío X y Ergos a Apostolado 5-1, en el Grupo E; Padre Bartolomé Vegh a Lux Mundi 4-3 y a Sek Las Américas 4-1 y Lux Mundi a Conexus 5-0; De la Salle y Saint George empataron 2-2 y American School venció a Escuela Nueva 7-3, en el Grupo F y Mindful a International School 6-2 y Saint Joseph a Shalom 10-0, en el Grupo D.

Asimismo, Luis Muñoz Rivera derrotó a San Gabriel 2-1 y Santa Teresita a MIDUHO 8-1, en el Grupo B; Ad Maiora a CONSA 5-1 e Instituto Montessori a CEMEP 7-3, en el Grupo J y Santa Bárbara a Amador 4-2 y ABC a Saint Patrick 3-2, en el Grupo K.

La fase de Santiago se proseguirá este martes a las 4:00 de la tarde, en las instalaciones del Instituto Iberia, de Santiago.

En el certamen participan 64 colegios, 48 de Santo Domingo, La Romana y Punta Cana, en la etapa capitaleña y 20 centro educativos en la fase cibaeña, que tiene grupos en Santiago y Jarabacoa.

En los grupos de Santiago competirán colegios de Santiago, Moca y Puerto Plata, mientras que en los grupos de Jarabacoa participarán colegios de esta localidad.

En la ronda preliminar, los equipos compiten divididos en 14 grupos de cuatro equipos cada uno y dos grupos de tres, bajo el sistema de Todos contra Todos.

A la segunda fase avanzarán los equipos que ocupen los primeros dos lugares de su grupo, aunque habrá grupos en que clasificarán los equipos que finalicen en los primeros 3 puestos y otros en que sólo clasificará el equipo que ocupe la primera posición.

El actual campeón del evento es Notre Dame, de Santo Domingo, que venció en la gran final nacional al Santiago Christian, campeón de la etapa cibaeña.

La Plataforma Intercolegial Claro comprende torneos anuales en las disciplinas de Futbol de Sala Femenino y Masculino, Baloncesto Masculino y Voleibol Femenino.

Bajo el slogan de “la tarea es triunfar”, la plataforma Intercolegial reúne cada año a más de 80,000 espectadores, que cada semana dan seguimiento a los más de 2,800 jóvenes de los principales colegios del país, de edades entre los 12 y los 18 años de edad, que luchan por demostrar sus habilidades deportivas.

