Definen de exitosa jornada de toma de pruebas PCR a miembros de los Tigres del Licey

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La representante del Ministerio de Salud Pública, doctora Laura Mora, resaltó la buena coordinación con la directiva y el staff, como la gran organización y comportamiento de jugadores y el personal de los Tigres del Licey en la realización este domingo 19 de las pruebas PCR, con mira a iniciar este lunes los entrenamientos con vista a la temporada del béisbol invernal 2020-2021, pautado para arrancar el 15 de noviembre.

Cónsono con lo dicho por la doctor Mora, el también médico y presidente del Licey, doctor Domingo Pichardo Peña, definió la jornada de “totalmente exitosa” e informó que los jugadores que no pudieron asistir a tomarse la prueba este domingo, están citados para este lunes a las 10:00 de la mañana en el mismo Estadio Quisqueya Juan Marichal, para cumplir con el protocolo establecido entre la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) y el Ministerio de Salud.

El doctor Pichardo, lo mismo que la doctora Mora, recordaron que quienes no se hicieron el domingo o se hagan este lunes la prueba, no podrán incorporarse a los entrenamientos, hasta el próximo lunes 26 del corriente mes, cuando será la próxima tanda para el equipo azul, con vista al torneo dedicado, In Memorial, al expresidente de los Tigres, don José Manuel Fernández.

“El proceso ha fluido de manera diáfana, rápida, organizada; ha habido una asistencia masiva de todos los jugadores, el personal de club house, la directiva, el personal de comunicaciones y Operaciones de béisbol; considero que ha sido una jornada totalmente exitosa”, expuso el doctor Pichardo.

A la toma de pruebas asistió cerca de un centenar del personal convocado, incluidos 40 jugadores, cuerpo técnico o coaches y los directivos, entre ellos el doctor Pichardo, el expresidente y actual tesorero del Club Atlético Licey, licenciado Miguel Ángel Fernández y el administrador Parmenio Rodríguez. De acuerdo a la doctora Mora, un 80 por ciento de los asistentes prefirió la prueba con hisopo y el resto de saliva.

Los entrenamientos del Licey comenzarán este lunes en Baseball City, Boca Chica, a partir de las 2:30 de la tarde, luego de que se tengan los resultados de las pruebas, las que se tardan unas 24 horas. La partida de jugadores y personal desde las oficinas en el Quisqueya, será a la 1:00 de la tarde.

Representante de Sanidad

La doctora Mora recordó que su coordinación en la toma de pruebas es en representación del ministro de Salud, doctor Plutarco Arias y el viceministro de Planificación y Desarrollo de la misma cartera, doctor Edward Guzmán, quien está llevando la responsabilidad a nivel nacional del protocolo de salud por la pandemia de coronavirus.

Indicó que antes de llegar al Quisqueya y al operativo, hubo una buena coordinación y comunicación fluida, no solo con directivos, sino también con el staff médico del equipo, que encabeza el doctor David Abreu; y que el ministro de Salud ha orientado en dar todo el apoyo, no solo al Licey, sino a todos los equipos.

“Pero en esta ocasión (el doctor Plutarco Arias) nos ha orientado a brindarles las indicaciones sobre las muestras, también sobre los síntomas, las conductas y las acciones a asumir con la responsabilidad social que tenemos, para evitar cualquier contagio en el equipo”, expresó la doctora Mora, cuyo personal conformado por otros médicos del Ministerio de Salud, estuvieron muy bien protegidos y llevando el proceso con rigurosidad.

“No solamente estamos acá en calidad de hacer pruebas para identificar o detectar, sino también orientando, haciendo una breve historia clínica de todo el personal del equipo para poder identificar si hay algún factor de riesgo y orientar sobre un posible contagio de covid-19”, acotó la coordinadora de proceso de pruebas PCR.

Resaltó que en el proceso de las tomas de prueba, el personal del Licey estuvo muy bien organizado, con muchos colaboradores, “hemos encontrado la distribución de los espacios, de los horarios, el comportamiento del equipo ha sido muy buen visto por parte nuestra, de Salud Pública, entonces entendemos que lo que comienza bien, tiene que terminar bien”.

Recordó que el compromiso por parte del ministro Plutarco Arias, ha sido en hacer énfasis, en que la condición ‘sine qua non’ y de la Liga de Béisbol, como ente gerente del proceso de pruebas PCR a los equipos es que, para que los jugadores entrar a las prácticas, es tener las pruebas de coronavirus realizadas.

Representante de Lidom

El licenciado Valentín Contreras, coordinador por la Lidom con Salud Pública para este operativo, resaltó la dedicación y profesionalidad del personal del Ministerio en la realización, tomando en cuenta, además, que lo hacen un día como el domingo.

Contreras señaló, que junto al personal del Licey, también se realizó la toma de pruebas a los árbitros que intervendrán en el torneo, ya que a partir de esta semana comenzarán los partidos de exhibición o pretemporada.

Los demás médicos que realizaron el trabajo de toma de pruebas del Ministerio de sanidad, fueron el doctor Rafael Montero y las doctoras Dilcia Paredes, Marlen Díaz y Clío Segura.