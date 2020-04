Defensora del Pueblo pide agilizar expedientes de reos más vulnerables al coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, propuso este jueves a la Procuraduria General de la República y a la Comisión de Alto Nivel designada por el Gobierno para la prevención y control del coronavirus, reunirse con urgencia, para revisar los expedientes de los reclusos de todas las cárceles que están próximo a cumplir la condena, los envejecientes.

También incluyó aquellas personas que padecen de enfermedades infectocontagiosas (hepatitis, tuberculosis, VIH-SIDA), a fin de que se gestione su libertad con celeridad ante los jueces de ejecución de la pena de todas las demarcaciones del país, para evitar más contagios con el covid 19 en los recintos penitenciarios.

Sugirió que el trabajo de revisión de esos expedientes lo hagan los directores de prisiones tanto del nuevo como del tradicional, y en coordinación con la pastoral penitencia de la iglesia católica.

“Ese problema deben resolverlo los directores de prisiones, que tienen el registro de los expedientes de cada privado de libertad, en coordinación con la pastoral penitenciaria. Esto lo he estado diciendo hace tiempo, que lo que pasa en las cárceles es terrible, que se revisen esos archivos, de lo contrario todos seremos responsables de lo que ocurra en las cárceles con el coronavirus”, expresó Martínez Guante.

Consideró que si a los jueces de ejecución de la pena no le pasan los expedientes no pueden trabajar.

Señaló que hay presidiarios que no tienen cédula y otros que sus expedientes no aparecen. Deploró la situación de algunas cárceles, como la del 15 de Azua, Montecristi y La Víctoria, está última la catálogo como un “submundo” porque cree que no debe llamarse cárcel.

